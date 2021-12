Per il vecchio Tribunale un progetto da riaggiornare

PESARO Cantieri in corso e altri da aprire fra gennaio e febbraio prossimi. È già fitto, seppure a ridosso delle festività e di fine anno, il calendario di lavori e interventi strutturali stilato dall'assessoraro e dai tecnici del servizio Lavori Pubblici. Primo cantiere all'opera che dovrà essere avviato già intorno alla metà di gennaio interesserà la nuova pavimentazione e riqualificazione di piazza del Popolo e della sua fontana al centro. Tempi tecnici necessari per liberare la piazza e l'accesso alle vie laterali dagli allestimenti natalizi, le risorse sono già stanziate per procedere con la riqualificazione del porfido. Sarà un cantiere a step su porzioni precise di piazza e variabili, terminato un tratto si procederà con l'altro per intenderci, come conferma il dirigente del servizio Manutenzioni, architetto Giraldi. L'intento è non occupare né chiudere mai interamente il passaggio di pedoni e altri mezzi autorizzati nel collegamento fra la piazza, il Palazzo comunale e prefettizio oltre alla sede della Questura e la convivenza con le attività economiche. E poi c'è l'ex Tribunale con i lavori bloccati da anni dopo il contenzioso tra ditta e Comune. «Resta aperta la partita del completamento lavori e nuova destinazione per il contenitore dell'ex Tribunale di via San Francesco conferma l'assessore ai Lavori pubblici Enzo Belloni in questo caso si attendono le ultime verifiche tecniche, sismiche e di staticità con il pronunciamento della Sovrintendenza. Poi si dovrà aggiornare il progetto e gli interventi necessari e mancanti a riavviare il cantiere fermo. Possono partire gli interventi per il parcheggio a servizio del mercato San Decenzio, mentre gennaio 2022 sarà anche il mese entro cui bandire la gara di appalto per la messa in sicurezza completa con fondi nazionali, del cavalcaferrovia dei Cappuccini. Proprio per questo, il Comune si sta portando avanti per semplificare l'iter e siamo in contatto nelle ultime settimane con i tecnici di Rete Ferroviaria (Rfi) per evitare interferenze e problemi quando la ditta interverrà al di sotto del ponte, sulla linea ferroviaria. Non da ultimo, fra gennaio-febbraio prossimi per l'intervento annunciato del ponte ciclopedonale sul Foglia in via dell'Acquedotto l'appalto per 4 milioni di euro, intercettati con il bando Sprint periferie urbane, dovrebbe essere bandito».

