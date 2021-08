«Per il vecchio hangar 6 anni di annunci e di ritardi»

PESARO «Rof strepitoso, ma senza un palcoscenico adeguato. Sull'ex hangar troppi ritardi, il Comune non si è fatto trovare pronto». Calato il sipario sul Rof con la presenza di Mattarella, il capogruppo di Fratelli d'Italia Daniele Malandrino, nel sottolineare da una parte quanta la rassegna sia «splendida e prestigiosa, con una risonanza mondiale», dall'altra evidenzia, «con dispiacere che purtroppo anche quest'anno il festival non ha avuto un palcoscenico all'altezza, perché a causa di reiterati ritardi il nuovo palazzetto non è ancora pronto. Questo, malgrado le rassicurazioni sul fatto che il Rof 2021 si sarebbe tenuto nel nuovo PalaScavolini. Ma dopo anni di annunci in merito al fatto che l'ex hangar di viale dei Partigiani, nella sua rinnovata veste, sarebbe diventato la sede principale del Rof, non si sono fatti trovare pronti». Malandrino ricostruisce i passaggi principali di quella che definisce «una storia infinita. L'8 settembre 2015 il primo annuncio del sindaco sulla ristrutturazione del palas, gli annunci del 2018 sull'inaugurazione nel 150° della morte di Rossini, fino all'ultimo annuncio sull'utilizzo parziale del palas entro Natale. Con tutta la benevolenza possibile possiamo affermare senza timore di smentita che questa vicenda, che parte dal lontano 2015 e che a tutt'oggi non vede ancora la fine, è un emblema dell'inefficienza di questa giunta». Il raggio viene ampliato su altri lavori pubblici: «Operativi si, ma quando? E con che tempi? Come non ricordare l'ex tribunale, lavoro non finito e querelle giudiziaria con la ditta appaltante che denuncia il Comune e viceversa. E ancora: i lavori di ristrutturazione al cavalcaferrovia con due operai che procedono, ormai da mesi, a velocità di lumaca. L'ex Amga e il parco promesso come una panacea per la bonifica dell'area. La morale - conclude Malandrino - è che farebbero meglio a definire un programma di medio-lungo periodo con scadenze ponderate e realizzabili piuttosto che tanti interventi a macchia di leopardo senza una progettualità organica, che hanno caratterizzato gli ultimi 7 anni di gestione Ricci. E sarebbe meglio evitassero i tanti rendering e annunci quasi sempre non correlati dai fatti e dalle realizzazioni con una tempistica decente».

