Per il San Domenico si tenta di agganciare il tesoretto dello Stato

LA RIQUALIFICAZIONE

PESARO La strada per rendere dignità e fare tornare a vivere i palazzi storici dell'asse di via Giordano Bruno passa attraverso il bando nazionale della Presidenza del Consiglio Rigenerazione urbana. E' agganciando proprio questo filone nazionale, che l'Amministrazione comunale guarda al recupero architettonico dell'ex convento San Domenico e del suo chiostro interno. Se il San Domenico da troppo tempo vuoto e in degrado, riuscirà ad ottenere fondi nazionali per la sua riqualificazione, per la piazzetta adiacente di via Bruno si guarda invece ad un'iniziativa privata. Il primo passo che dà la spinta all'iter di recupero del contenitore del San Domenico è arrivato giovedì scorso con la sottoscrizione davanti al notaio Licini del rogito che rende l'Amministrazione comunale proprietaria a pieno titolo del complesso edilizio, che da anni era in mano alla Fondazione Cassa di Risparmio.

L'eredità della Fondazione Carisp

E' vero che la Fondazione esce di scena, ma lascia in eredità il piano architettonico redatto dall'architetto di Parma Guido Canali, per il recupero dell'ex convento e la rinascita degli spazi fra il chiostro e il piano superiore. Per inciso il piano era stato redatto nel 2011, esattamente 10 anni fa. «Fiducioso e contento che finalmente dopo anni di discussioni, qualcosa si muova commenta raggiunto telefonicamente l'architetto Canali sono stato contattato di recente proprio dagli architetti comunali per inviare loro il progetto elaborato con la Fondazione qualche anno fa ma tuttora valido, soprattutto per il recupero del piano superiore e la realizzazione di nuovi spazio». Il bando: proprio come Palazzo Mazzolari Mosca, l'ex convento San Domenico, rientra nel pacchetto di contenitori immobiliari di proprietà pubblica per cui il sindaco Ricci e gli assessorati a Nuove Opere e Cultura, contano di agganciare le risorse nazionali messe a bando per i Comuni capoluogo, in scadenza il 4 giugno.

Rielaborazione

A curare la parte progettuale, riprendendo il progetto Canali ma adattandolo alle nuove soluzioni, è l'architetto comunale Maria Cristina Rossi. Ecco come potrebbe essere il San Domenico di qui a qualche anno: un piano di valorizzazione e restauro della parte storico per un investimento di 7 milioni e 700 mila euro. Nessun intervento, almeno per ora, sul lato che si affaccia in via Branca per la parte commerciale, ma si interverrà su quell'ampia porzione dello storico immobile che dà su via Bruno. La parte superiore, che ha necessità di un intervento di messa in sicurezza, adeguamento sismico e recupero edilizio, sarà destinata come da progetto ad ospitare una parte museale cittadina o delle collezioni, un'altra ala sarà adibita a Biblioteca studio per giovani, oltre a ricavare alcune stanze dedicate ad ospitare uffici comunali, almeno temporaneamente, fino a quando il contenzioso legale con l'impresa privata e tuttora in corso per la sistemazione dell'ex Tribunale di via San Francesco, non sarà risolto. Prendendo come riferimento il progetto Canali, nel chiostro che per intenderci ospita il Mercato delle Erbe, dovrebbe sorgere il polo commerciale e del food con prodotti tipici e degustazioni aperto al pubblico, ma che conviverà con le attività economiche oggi presenti, che avranno così spazi più adeguati, ordinati e vivibili. La piazzetta: via libera dal servizio comunale Urbanistica al progetto privato presentato della società Branca Costruzioni per la riqualificazione della piazzetta sul retro del Mercato delle Erbe. Un investimento per oltre 90 mila euro.

L'investimento

Il vecchio selciato a tratti dismesso sarà sostituito da una nuova pavimentazione e tutto lo spazio oggi utilizzato come parcheggio, fra residenti e attività economiche, sarà valorizzato con l'eliminazione dei posti auto esistenti e una loro nuova collocazione. Sì perché, fra la piazzetta e la cosiddetta Corte del San Domenico nascerà una piccola area verde Stop alla sosta e sì ad arredo urbano con sedute, rastrelliere porta bici per dare più ordine e un'immagine ben diversa, rispetto al degrado di oggi, oltre ad alberature proprio nell'area verde che diventerà ombreggiata e fruibile.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA