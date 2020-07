Per il ponte di via La Marca niente gettata operazione rinviata insieme alla riapertura

L'INFRASTRUTTURA

PESARO Nel fine settimana il ponte sulla Statale ha toccato i due mesi di chiusura, dal 4 maggio al 4 luglio. Un weekend contraddistinto ancora da file e ingorghi, soprattutto lungo via Kolbe, a causa della deviazione dalla Statale. Un fine settimane oltretutto, nel quale, come era stato detto in commissione Lavori Pubblici, doveva portare al getto della soletta in calcestruzzo. Ma ci sono stati alcuni giorni di ritardo e dalle informazioni che filtrano da Comune e cantiere, il getto è previsto per oggi.

La polemica

Il direttore dei lavori Mario Chinni, nell'ormai famosa lettera spuntata in commissione, aveva indicato la data della riapertura a metà luglio, solo una settimana dopo il getto. In realtà, nella stessa relazione si fa riferimento ad un tempo canonico di 28 giorni tra il getto e il carico dei mezzi. Il direttore dei lavori punta sì nel documento a ridurre questa tempistica, ma da qui a riaprire tra una settimana, ce ne passa.

Ne sono convinti sia il vicepresidente della commissione Nicola Baiocchi, sia il consigliere Luca Pandolfi, i quali al termine della commissione avevano parlato di riapertura stimata verso fine mese. Intanto, i consiglieri comunali di maggioranza Lorenzo Montesi (presidente della commissione Lavori Pubblici), Anna Maria Mattioli, Luca Pandolfi, e Massimiliano Amadori, fanno il punto sui lavori dopo aver effettuati un sopralluogo nei giorni scorsi sul cantiere.

«L'intervento, in secondo affidamento, è iniziato a Febbraio 2020 e si sarebbe dovuto concludere entro i 60 giorni successivi. La pandemia da Coronavirus, ne ha costretto l'interruzione a norma di legge fino ai primi giorni di maggio. La demolizione del ponte, ha poi portato alla luce problematiche costruttive e la necessità di un rafforzamento ed ispessimento delle spalle di sostegno, pertanto è stata necessaria la riprogettazione delle travi prefabbricate, per un livellamento alla struttura sottostante. La ditta esecutrice, di comprovata esperienza, ha posizionato le travi prefabbricate e sta procedendo con la legatura ed armatura coi ferri prima di procedere al getto in calcestruzzo», previsto per oggi.

I materiali

«La scelta di un calcestruzzo Rck 400, ad alta resistenza, agevolerà la stagionatura, accelerando i tempi lavorativi - continuano i consiglieri di maggioranza - È il primo ponte pesarese che viene ripristinato dal dopoguerra ad oggi, le carte e i progetti di costruzione dell'epoca hanno presentato qualche sorpresa nella realtà del costruito. Comprendiamo il disagio sulla viabilità, che anche su nostra sollecitazione, sarà sotto controllo costante della polizia municipale per rendere più scorrevole il traffico su via Kolbe e via Lombroso. È un nostro pensiero unanime, e su questo abbiamo espresso le nostre raccomandazioni, che la rapidità di esecuzione, non lasci il posto alla provvisorietà o approssimazione dei lavori.

La sicurezza

«Ricordiamoci che si sta attuando il rifacimento di un ponte su di una strada statale, opera che dovrà essere ben accessibile ma soprattutto dare a tutti noi sicurezza e percorribilità per tanti anni a venire». Thomas Delbianco

