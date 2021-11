«Per il Covid si incentivino le visite a domicilio»

PESARO «La Regione deve potenziare di nuovo l'organico delle Usca». Perentoria richiesta di Marta Ruggeri (nella foto), capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale. Il suo intervento rilancia l'allarme sulle difficoltà che si stanno già verificando almeno nel Distretto sanitario di Pesaro.

«Risulta infatti da articoli di stampa prosegue Ruggeri che l'attuale dotazione di personale medico e infermieristico per il servizio Usca sia dimezzata rispetto alla fase acuta della pandemia. Considerando che la quarta ondata sta provocando un brusco aumento dei contagi, appare senz'altro urgente che la Regione riporti all'organico originario il servizio Usca per i controlli a domicilio»

A questo proposito è opportuno aggiungere che sono segnalati casi di persone positive al Covid, tra le quali una bambina molto piccola, costrette ad attese lunghe anche un paio di settimane prima di essere visitate a domicilio.

«Il sistema si sta ingolfando conclude Ruggeri e di conseguenza la Regione è chiamata a intervenire al più presto, per evitare che un'eventuale lentezza della risposta si consolidi in una colpevole causa di disagi diffusi. Tra l'altro, riguardo al controllo sulla capacità espansiva del virus, sarebbe da ricordare che l'amministrazione regionale ha sempre lasciato intendere di attribuire particolare importanza ai tamponi. Il gruppo regionale M5s si impegna a seguire l'evolvere della situazione, presentando un altro atto ispettivo per ottenere risposte puntuali ed esaurienti sulla situazione in tutte le Marche».

