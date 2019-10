Per il certificato dell'anagrafe si va in edicola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA NOVITÀPESARO. Tra due settimane esatte il certificato anagrafico lo rilascerà anche l'edicola. La sperimentazione verrà avviata il 15 ottobre nei chioschi in via Milano, Celletta, Muraglia, Villa Ceccolini, Candelara, Pozzo e Santa Maria dell'Arzilla. Ieri la firma della convenzione tra Comune e Sindacato giornalai d'Italia: un'operazione che si richiama al protocollo d'intesa già firmato con la Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali), che prevede per le amministrazioni comunali la valorizzazione delle edicole come centri servizi...