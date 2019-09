«Per i cani i box sull'arenile erano l'unica soluzione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA POLEMICAPESARO Ha parlato del flop dei suoi box per cani realizzati in spiaggia, e sui social si è scatenato un putiferio. Chi non aveva saputo nulla, chi avanzava dubbi sulla veridicità del progetto, chi si lamentava a prescindere, insomma la sua dichiarazione ha innescato una serie di polemiche che hanno costretto il gestore dello stabilimento Joe Amarena di Baia Flaminia, Filippo Sparacca, a intervenire nuovamente con un video che ieri ha postato sulla sua pagina Facebook sperando di chiarire una volta per tutte la questione cani in...