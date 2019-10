Per Celletta e stadio Benelli il via libera tra le polemiche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'URBANISTICAPESARO Celletta e Stadio Benelli, la maggioranza si spacca sulla delibera per le varianti al Prg. Assente il sindaco Matteo Ricci, i lavori sono avanzati senza sorprese con la contrarietà già annunciata di Michele Gambini e Rito Briglia. Un Consiglio caldo in cui è andata in scena anche la protesta dei ragazzi di Fridays for Future, insegnanti e genitori contro la delibera sul dimensionamento scolastico. Il dibattitoMolto discussa la questione del nuovo supermercato della Celletta. Prevede il cambio di destinazione da servizi...