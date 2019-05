«Per aprire un bar 70 adempimenti e 26 enti coinvolti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA BUROCRAZIAPESARO Cala la voglia dei giovani di aprire un'attività in proprio perché la crisi, i costi economici, gli adempimenti burocratici e le difficoltà a ricevere credito, assistenza e consulenze nella fase di start-up, hanno aumentato in questi anni le difficoltà di chi intende aprire un'attività facendo naufragare il proprio sogno prima che questo possa muovere i primi passi. Soprattutto nell'ultimo decennio in cui si è notata una contrazione del numero di nuove attività aperte da giovani con età al di sotto dei 30-35 anni....