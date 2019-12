Pendolari per pochi grammi di cocaina

PESARO Nessuno si fida più del cellulare e delle tecnologie per cui si torna all'antico: la richiesta di dosi di droga tra pusher e consumatori non avviene più tanto tramite whatsapp o telegram (ma ci sono anche altre piattaforme di messaggistica dove le comunicazioni sono criptate o si auto cancellano dopo un breve periodo di tempo) ma spesso vis à vis, il che costringe anche gli investigatori a cambiare approccio. Non solo per eludere conseguenze restrittive come l'arresto in flagranza gli stessi spacciatori-corrieri ormai trafficano solo quantità minima di dosi, preferendo fare i pendolari dello spaccio per non rischiare troppo. E' successo anche nell'ultima indagine portata a conclusione dalla squadra mobile: durante le lunghe settimane di appostamenti e pedinamenti, più di una volta i poliziotti hanno notato un incessante e continuo via-vai da Rimini a Pesaro e viceversa o via treno o via auto. Si trattava di piccoli pusher che da Pesaro andavano in Romagna dopo aver preso delle micro ordinazioni, pochi grammi e non di più: uno, due, tre grammi al massimo di cocaina da dove ricavare le dosi strettamente necessarie. Una volta rientrati a Pesaro le piazzavano agli acquirenti e poi ripartivano alla volta della Riviera. Un avanti-indietro che spesso andava avanti tutta la notte finchè non si erano esaurite tutte le richieste.

