Pedrotti, Rossini e Ricci il trittico del restyling per la città della musica

PESARO Con la ripartenza di una stagione di spettacoli al parco Miralfiore, Pesaro si appresta ad affrontare un'estate straordinariamente ricca di eventi, distribuiti in diversi spazi della città, sia all'aperto che al chiuso. E non è un caso se il Cater Raduno ha scelto Pesaro per la prima delle sue 3 tappe nella riviera adriatica: la carovana di Caterpillar prevede un concerto all'alba e uno al tramonto, con il talk de Il salto di specie, tra Miralfiore, Baia Flaminia e piazza del Popolo, la stessa piazza che attende anche l'imminente mostra del Cinema a partire dal 19 giugno. Ad una arena infuocata di eventi come quella del Miralfiore, si aggiungerà nelle intenzioni il Pala Scavolini che vedrà finalmente la luce inaugurato da uno dei concerti del Rof.

Tra gli spazi all'aperto, c'è il significativo recupero degli Orti Giulii, pronti ad ospitare quest'anno anche gli spettacoli dello Stupor Circus, oltre alle altre iniziative legate a Dante, ma con l'allargamento del Comune a Monteciccardo, anche il Conventino, una delle strutture più belle e interessanti del territorio, tornerà a vivere di musica e spettacolo dal vivo, dopo essere tra i luoghi inseriti nel progetto di rigenerazione urbana. Tra le attese riaperture anche quella dell'auditorium Pedrotti all'interno del Conservatorio, ma anche quella della ristrutturata Sala della Repubblica, sopra il teatro Rossini, che si appresta a diventare sala performativa totalmente indipendente, a livello acustico, dal teatro. «Per la Sala della Repubblica siamo pronti con la gara e pensiamo di poter assegnare i lavori entro l'estate, subito dopo il Rof, i primi di settembre. - conferma l'assessore Daniele Vimini - saranno lavori abbastanza lunghi perché interveniamo su una macchina delicata come il teatro Rossini, che contiamo di terminare per la primavera, in tempo non per la stagione di prosa che valuteremo se svolgere allo Sperimentale o in capienza ridotta al Rossini, ma sarà sicuramente a disposizione per il prossimo Rof. Sarà un nuovo teatro da 150 posti, utile per le produzioni, le residenze, o anche per essere un salone (su un unico piano di calpestio), che Pesaro non ha mai avuto, a disposizione della città». Dopo aver utilizzato, nella strategia anti-covid, la copertura della platea del teatro, avremo quindi da 0 a 2 saloni per le esigenze della città, sia pubbliche che private. «Sul Pedrotti - prosegue Vimini - è stato approvato il progetto definitivo della scala e si può andare a gara nei prossimi mesi. Anche lì ci saranno lavori piuttosto articolati, ma siamo ottimisti sul fatto che anche qui per la fine della primavera o estate prossima sia già utilizzabile. L'auspicio è di poterlo riaprire per il Rof del 2022. Palazzo Ricci ha la stessa tempistica della scala del Pedrotti: per entrambi è stata presentata la progettazione definitiva e si potrà andare a gara entro l'anno sicuramente: i lavori potranno iniziare a primavera con consegna nel 2023, quando avremo anche il giardino Riz Ortolani recuperato alla musica, per concerti , ma anche per relax. Sarà realizzato il tetto di Palazzo Ricci e al piano terra verrà la Biblio-mediateca del Conservatorio, liberando quindi spazi per la didattica all'interno di Palazzo Olivieri. Sarà l'occasione per intonacare la facciata del palazzo e per riscoprire il cortile/androne del palazzo che già in passato aveva ospitato musica e, con un fascino simile a quello di palazzo Olivieri, potrà ospitare incontri musicali non solo d'estate. Anche nella parte della biblioteca ci sarà uno spazio per piccoli concerti che sarà importante non solo per il Rof ma per eventuali master class o audizioni». Il vero scatto lo vedremo con il Pala Scavolini «che ci permetterà di avere quella sala da 2000 posti che manca alla città da 20 anni, in grado di intercettare grandi appuntamenti, tra musica, sport e convegnistica, con un ottimo indotto anche per gli alberghi. La complessità del progetto è stata dovuta infatti anche a prevedere la capienza sia per lo sport che per lo spettacolo dal vivo, che normalmente hanno regole abbastanza diverse».

