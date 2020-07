Pedoni abusivi della ciclabile «Giro di vite dei vigili urbani»

GLI ALLESTIMENTI

PESARO Aree pedonali solo alla sera, il Comune stoppa la raccolta firme lanciata dai commercianti. «Nessuna modifica per quest'estate, ma le valuteremo per il prossimo anno», dice Belloni. Più vigili a controllare che ciclisti e pedoni non si intralcino a vicenda. E davanti alla Palla è iniziato l'allestimento del Dinner in The Sky. Anche il secondo tratto pedonale di viale Trieste, quello compreso tra viale Zara e via Ninchi, è attivo. L'asfalto è stato colorato con i disegni musicali rossiniani in linea con la porzione di lungomare chiusa già dalla scorsa settimana, tra viale Marconi e viale Pola. «Abbiamo sistemato arredi e sedute anche tra viale Zara e via Ninchi, l'area pedonale è già scattata anche lì», conferma l'assessore alla Viabilità Enzo Belloni.

La petizione

Ma ci sono disaccordi, vedi la petizione proposta da alcuni commercianti di entrambe le aree pedonalizzate. La base operativa dell'iniziativa è all'Hotel Ambassador, dove si può andare a firmare per chiedere all'amministrazione comunale di modificare la Ztl integrale sulle 24 ore, mantenendola soltanto nella fascia serale. Tra i motivi, gli esercenti che avevamo sentito nei giorni scorsi, lamentavano un calo nel giro d'affari nelle ore diurne, per l'assenza dei clienti con sosta mordi e fuggi. Assessore Belloni, cosa risponde alla richiesta della petizione? «Per quest'anno l'area pedonale solo alla sera non si può fare, ma possiamo valutare come intervenire per il 2021. Abbiamo approvato una riqualificazione del viale, che definisco low cost, spendendo 15 mila euro per gli arredi e colorazioni. E aggiungo che tutte le strutture acquistate per gli spazi pedonali, dai vasi alle panchine sono tutte riutilizzabili. Manteniamo questa formula integrale per l'estate in corso, perchè il feedback del gradimento tra chi lavora e passeggia è positivo, e già dal prossimo anno pensiamo ad un investimento per il lungomare più strutturato. E siamo pronti anche a rivedere tutta la pedonalizzazione». Tra i temi affrontati nell'ultima commissione Lavori Pubblici, dove si è discusso delle spinose questioni della viabilità locale estiva, a partire dal caos di via Kolbe e di Muraglia a causa della chiusura prolungata del ponte sulla Statale, ci sono anche le due Apu di viale Trieste. In particolar modo, nel primo weekend di sperimentazione tra viale Marconi e viale Pola, sono arrivate segnalazioni relative ad un uso non sempre corretto degli spazi separati tra pedoni e ciclisti. In pratica, persone che passeggiano sulla ciclabile, riservata alla bici. E ciclisti, ma anche persone sui monopattini, che scorrono nella carreggiata chiusa alle auto, riservata nella fascia Apu solo ai pedoni. «Questo è frutto dello stile italiano che non sempre è corretto nel rispetto delle regole sulla strada - risponde Belloni - faremo controlli con i vigili urbani per far sì che la situazione si regolarizzi. Per il resto andiamo avanti anche cercando di animare la zona mare attraverso l'attività di Pesaro Village». L'assessore, in conclusione, lancia una stoccata alle associazioni ambientaliste: «Abbiamo liberato parte di viale Trieste dalle auto, eppure non una sola parola dagli ambientalisti, che quando ci sono da fare polemiche sulle auto sono sempre in prima linea. L'unica criticità che muovono è sul parcheggio di Villa Marina, che in realtà è stato strategico per liberare il viale dalle auto».

Piazzale transennato

Intanto, piazzale della Libertà è stato transennato dall'organizzazione del Dinner in the Sky. E al centro è stata posizionata la pedana che ospiterà la piattaforma del ristorante sospeso tra le nuvole. Ai lati del piazzale ci sono anche due gazebo dove stazioneranno gli ospiti prima delle cene e aperitivi. Prima salita lunedì alle 18,30 per una preview con stampa e istituzioni, poi dal giorno dopo spazio a tutti gli ospiti che avranno prenotato la loro cena ad alta quota.

Thomas Delbianco

