«Peccato, si perde il rapporto umano»

PESARO «Prendiamo atto della chiusura di uno dei luoghi storici di Pesaro, dopo 25 anni di attività. commenta Davide Ippaso, segretario Confcommercio sulla chusura della Libreria Gulliver Mare Parlando con il titolare, Francesco Casalino, i discorsi sono stati molto tecnici: un imprenditore deve sempre valutare costi e benefici di un'attività. Il rammarico, anche a livello personale, è legato al rapporto umano con il libraio che sicuramente sapeva stupirti, un po' come nella vecchia Dimar (il noto negozio di dischi nel centro di Pesaro ndr) dove il rapporto era legato alla competenza e all'esperienza di colui che ama il suo lavoro. In questo caso si tratta infatti di consulenti e non venditori: perderli significa perdere la vera essenza della vita, data dalle persone». Il discorso si riversa inevitabilmente anche sulla stagionalità dell'asse centro-mare, con il lungomare che dopo, settembre, va in letargo, a eccezione di bar, ristoranti, pizzerie. «Il pesarese fa molta fatica a cambiare abitudini: d'estate si passeggia al mare e d'inverno lo si fa in centro. Questo anche per le ovvie e indiscutibili condizioni meteo che non sono ottimali d'inverno, una stagione in cui le uniche attività attive su quell'asse sono quelle riguardanti il food». Un settore che sta avendo molto successo a Pesaro: si aprono piadinerie, ristoranti e molti locali dedicati al cibo: «Una moda che ha preso piede e che ha fatto rivalutare moltissimo Baia Flaminia, così come ora sta vivacizzando via Passeri. Di questo siamo molto contenti, anche perché è un'ottima opportunità per zone o vie che tornano a vivere grazie ai locali che portano luce e vivacità».

