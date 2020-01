Passate le feste restano i consigli

PESARO Imballaggi in polistirolo, carta e nastri colorati, biglietti augurali, involucri in cartone e plastica: le feste ogni anno, portano con sé anche tanti rifiuti da smaltire. Questi i consigli di Marche Multiservizi. Rifiuti organici: corrispondono a circa il 30% di tutti i rifiuti prodotti, dove è presente il servizio di raccolta, è necessario conferirli nel contenitore della frazione organica. In alternativa, possono essere riutilizzati attraverso l'uso della compostiera, un contenitore che trasforma gli scarti organici in concime attraverso un processo di degradazione naturale. Carta regalo: se argentata o dorata, va nel contenitore grigio dell'indifferenziato, così come i nastri e i fiocchi che decorano i pacchi dono. Luci: se non sono più utilizzabili, le luminarie casalinghe diventano Raee (Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche) e devono essere portate ai centri di raccolta. Scatoloni: devono essere ridotti di volume e gettati insieme alla carta. Gli imballaggi in plastica o polistirolo vanno invece inseriti nei contenitori gialli adibiti alla loro raccolta. Se si tratta di imballaggi di grandi dimensioni, la loro destinazione è il Centro di Raccolta. Cellulari, pc, palmari, televisori. Come comportarsi con quelli vecchi? Vanno consegnati ai centri di raccolta presenti sul territorio, dove vengono avviati al recupero. I metalli sono interamente riciclabili. Quanto al vetro dopo aver esaurito i brindisi, le bottiglie vuote vanno conferite negli appositi contenitori blu. Si ricorda che il vetro è un materiale che può essere riciclato all'infinito. Le lattine e i barattoli che hanno contenuto bevande o cibi in scatola vanno, invece, sciacquati e gettati nel contenitore per la raccolta della plastica.

