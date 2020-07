Parcheggi per i residenti in centro, sono solo 7 stalli

LA SOSTA

PESARO Nuovi parcheggi in centro riservati ai residenti. Sono sette gli stalli che verranno realizzati nel versante della Ztl in centro storico e saranno riservati ai residenti, e per questo colorati di giallo. Ieri mattina il via libera in giunta.

«Abbiamo creato un'area di sosta riservata ai residenti della Ztl nel tratto di via Contramine e via Curiel - riferisce l'assessore Enzo Belloni - siccome abbiamo concesso un po' di occupazione di suolo pubblico, abbiamo recuperato sette posti gialli sul tratto del Carducci tra via Buozzi e via XI Febbraio».

Tra le azioni simili già effettuate, era stata resa pedonale la zona di via Passeri, dove è arrivato il Museo Nazionale Rossini. E al contempo erano stati realizzati i parcheggi gialli per i residenti in via Oberdan. Allargando il raggio da via Passeri a tutta la Ztl, i permessi per i residenti su suolo pubblico sono 2.304: un aumento, all'ultimo rinnovo, di quasi 700 unità rispetto agli ultimi numeri disponibili, che indicavano 1.621 permessi residenziali. Arrivano a 3.200 i permessi rilasciati, conteggiando anche quelli per accompagnamento minori, assistenza domiciliare, artigiani, carico-scarico merci, fornai, ambulanti San Domenico, e altre categorie.

In zona mare, invece, per sopperire alla perdita di posti auto legata alla concessione di spazi pubblici in viale Trieste, il Comune ha ricavato 150 posti auto gratuiti a Villa Marina, un'area concessa in comodato d'uso gratuito dall'Inps proprietaria dello stabile.

Quell'area, dove oggi ci sono i posti auto, è stata messa in vendita, insieme agli altri comparti, due settimane fa, ma senza acquirenti. E, dopo il fallimento dell'ennesima asta di vendita si fa sempre più concreta l'ipotesi che, a fine estate, la stessa reapossa essere rilevata dall'Aspes, per renderla un parcheggio definitivo.

