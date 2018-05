«Parcheggi al San Benedetto Il quartiere è stato ignorato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CASOPESARO «Parcheggio al San Benedetto, il Comune tira dritto ignorando le richieste del quartiere», attaccano cinque consiglieri della circoscrizoone Centro-Mare. Il 4 giugno è fissata la scadenza del bando per i 26 posti auto riservati ai residenti all'interno della Ztl del centrio storico in cronica sofferenza di posteggi. I consiglieri del quartiere Centro Mare Paolo Marchetti, Antonio Mezzino, Michele Redaelli, Donatella Zerbini, Andrea Zucchi, ieri hanno scritto una lettera che tira in vallo l'Amministrazione comunale. Le...