Panodomenica, che festa «Chiusura fino alle 12.30»

PESARO Tutti in sella alla propria bici, un e-bike , una mountain bike o una bici da corsa fa poca differenza: l'importante per tutti ieri era esserci per non perdersi il debutto della Panodomenica. Una splendida ottobrata con temperature estive ha baciato l'esordio che ha visto centinaia di ciclisti in festa, ma anche camminatori e gruppi, Entusiasmo, partecipazione, flotte di ciclisti e biker lungo la strada provinciale Panoramica, da Pesaro a Gabicce chiusa dalle 6.30 alle 11.30. Nella piazzetta del borgo di Focara, intorno alle 10 era un brulicare di gruppi di biker.

Gli amanti del trekking invece hanno preferito percorrere i sentieri del parco e complice la bella e mite giornata, coppie e famiglie hanno prediletto la passeggiata a piedi. Buona la prima ha rilanciato il sindaco Matteo Ricci, che non ha voluto mancare al debutto di un'iniziativa che ha fortemente voluto anche a costo di polemiche. «Tanta gente. Disagi? Pressoché inesistenti, esordio di successo» questo il commento a caldo del sindaco che già propone di estendere la chiusura della Panoramica la domenica fino alle 12,30. «Sarebbe questa un'opportunità per tutti. Del resto era l'orario inizialmente ipotizzato rimarca Ricci garantendo comunque i residenti e le attività del San Bartolo con il rilascio dei pass e permettendo a chi vuole raggiungere i borghi, l'accesso dai percorsi secondari autorizzati. E l'entusiasmo di questa prima giornata lo dimostra».

«Davvero tantissimi - prosegue -in bici o a piedi. Questa l'istantanea che ho percepito partendo da Soria, e passando per Santa Marina Alta fino a Fiorenzuola, ma in diversi erano anche i gruppi o i cicloamatori della vicina Romagna soprattutto provenienti da Rimini, Cesenatico, San Marino. In generale ho notato un senso di accoglienza e rispetto, anche se certamente ci saranno correttivi da apportare, anche in concerto con la polizia municipale e la Protezione civile, impegnati nei controlli. C'è in genere una propensione nell'accogliere questo messaggio. E, per quanto si possa pensare, chi vuole raggiungere il San Bartolo, approfittando delle Panodomeniche, poi si autoregolamenta rispettando i divieti, perché a poco a poco si comprende l'utilità dell'iniziativa. Una dimostrazione di come queste giornate siano una grande festa per chi ama lo sport e il benessere, in un contesto ambientale e paesaggistico unico». Le voci: ne sono arrivati in gruppo, quasi a flotte, un po' di tutte le età, anche famiglie con i propri figli, in sella a una bici a pedalata assistita.

E' stata questa l'istantanea più significativa dal borgo di Focara. Dai cicloamatori commenti più che positivi. Evento riuscito. Fra loro anche Tiziana Balestrieri, presidente della squadra pesarese di ciclismo Villa Rosa Bike. «Iniziativa positiva e con potenzialità per la stagione primavera estate commenta, mentre con altri compagni della sua squadra si sta riposando nel bar di Fiorenzuola - ci sono comunque aspetti da migliorare, sicuramente alcuni ciclisti dovrebbero rispettare meglio le regole non invadendo l'intera carreggiata». Davide Bartolucci e Maurizio Capra, vedono le domeniche della Panoramica come una risorsa : «La Panoramica e il San Bartolo dovrebbero essere compresi meglio anche dagli albergatori in modo da cambiare l'approccio. Un'iniziativa come questa fa bene al turismo soprattutto in primavera e nei periodi di bassa stagione, come settembre e ottobre. E' così facendo che si destagionalizza sempre di più. Si potrebbe migliorare nella promozione, come avviene nel nord Italia per esempio, facendolo diventare un evento annuale, magari oltre a mantenere chiusa per alcune ore la Panoramica, organizzare visto che il San Bartolo di per sé si presta, qualche attività sportiva amatoriale itinerante».

E poi c'è la famiglia al completo Alessandra e Giacomo da Pesaro con la figlia Carolina, una ragazzina entusiasta sulla sua bici elettrica. «Sarebbe ancora più bello se le Panodomeniche, come le ha chiamate il sindaco, fossero più conosciute e pubblicizzate fra le famiglie o nelle scuole. Spesso veniamo sul San Bartolo il sabato, ma ci sono moto ovunque e portarci i ragazzini diventa pericoloso. Bene queste iniziative ma ci vorrebbe qualche controllo in più per far rispettare i limiti anche alle moto. La Panoramica non deve essere una pista per nessuno, ma un luogo da vivere».

