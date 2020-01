Pane fresco una dicitura specchietto per allodole

PESARO È senza dubbio la Cna Agroalimentare a difendere l'attività della panificazione dalle scorciatoie che imbocca la grande distribuzione. «Quello dei supermercati - spiegano dall'associazione artigiani - è una sorta di raggiro legalizzato che sfrutta una dicitura nobile e antica quanto il mondo, pane fresco, che in realtà risponde a regole precise, ovvero un pane preparato con ingredienti certificati, lievitato e cotto in giornata. Quello insomma che ogni consumatore può trovare tutti i giorni entrando in un forno artigianale. Niente a che fare con certi prodotti precotti o surgelati (un classico esempio sono le baguette o le ciabatte), che vengono serviti nella grande distribuzione. Prodotti che molto spesso arrivano dai Paesi dell'Est dove non esistono controlli sulla filiera e che vengono preparati con farine di dubbia provenienza (spesso anche dalla Cina), lieviti chimici e poi surgelati quando addirittura non precotti in forni alimentati da scarti di legname e combustibili fossili poco adatti a prodotti dell'alimentazione. E che risultano proprio per tutti questi fattori di difficile digeribilità. Ma sul fenomeno basta guardare ai dati. Da qualche tempo, la produzione di pane del Paese dell'Est (in particolare della Romania), è salita a 4 milioni di chili. Una buona parte la mangiamo noi. Quasi un quarto del prodotto confezionato, infatti, viene venduto nei nostri supermarket. Preimpastato e surgelato dura due anni e basta solamente una rapida cottura». Come si risolve il problema? «E' necessario arrivare rapidamente a un quadro normativo coerente e uniforme su tutto il territorio nazionale».

