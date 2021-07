Pandolfi (Forza Pesaro)

PESARO Tutti per una, la piazza per tutti. Si può prendere in prestito il motto dei moschettieri per l'appello che lancia il consigliere comunale di maggioranza Luca Pandolfi. Lui a piazza Redi ci tiene davvero anche per gli anni passati alla presidenza del quartiere Montegranaro-Muraglia. «Prima del Covid - spiega - con il quartiere si organizzava la tradizionale festa di Natale con l'istituto Leopardi. Era un bel momento di aggregazione e socialità che vedeva coinvolti un po' tutti. Ma l'idea che insieme al quartiere si voleva sviluppare, era quella di organizzare iniziative che potessero sfruttare la peculiarità della piazza, utilizzando i porticati. Si era iniziato prima della pandemia a ragionare con gli assessori ma tutto purtroppo si è poi fermato. Oggi, una volta fuori dall'emergenza, bisognerebbe riprendere il discorso rimasto sospeso. Penso a un progetto che metta insieme più forze: l'Amministrazione comunale, il quartiere, i condomini e i gestori di attività, che sono il motore propulsore dei piazza Redi. So che la piazza va risistemata e riqualificata ma, al di là delle parti che sono di competenza privata, non è vero che il pubblico sia disinteressato, sono stati rifatti tutti i sottoservizi, per esempio, acqua, gas e acque nere. Inoltre in questi giorni si completa un intervento richiesto da tempo: parlo delle nuove luci di piazza Redi pensate per illuminarla meglio soprattutto nei mesi invernali. Accanto a una manutenzione straordinaria per sostituire la pavimentazione rotta, ci vuole anche una riqualificazione sociale, possibile solo con il coinvolgimento di tutti: il pubblico e il privato».

