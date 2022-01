Palestra piscina Caprini Minucci Oggi screening per gli studenti

PERGOLA È in programma oggi nella città dei Bronzi uno screening per studenti pergolesi. A organizzare l'importante iniziativa il gruppo di medici di medicina generale e le associazioni di volontariato che gestiscono il punto vaccinale, con l'amministrazione comunale. Gli studenti potranno recarsi, in assenza di sintomi, ad effettuare gratuitamente un tampone rapido presso la palestra piscina Caprini Minucci, dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17. L'iniziativa è rivolta a chi frequenta la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e a studenti di Pergola che frequentano scuole fuori comune. «Ringrazio Asur e Regione - sottolinea la sindaca Simona Guidarelli - per la fornitura dei tamponi, medici locali e volontari per la disponibilità ad effettuare il servizio, ASD sport per tutti che gestisce l'impianto sportivo e tutti coloro che rendono possibile questa iniziativa, volta a dare maggiore sicurezza nei primi giorni di scuola. Il tampone è la fotografia di un solo momento, non dà certezze sul lungo periodo dato che la situazione è in continua evoluzione, ma, dopo il periodo di feste, è comunque una opportunità che invito le famiglie a cogliere per contrastare la diffusione dei contagi, dato che alcuni ragazzi possono essere positivi senza rendersene conto». Prosegue intanto la campagna vaccinazione: «Medici e volontari proseguono con grande energia le vaccinazioni presso il punto vaccinale di Pergola che per ora, fino a nuova comunicazione, continuano ad essere effettuate nei locali all'interno dell'ospedale. Stanno portando avanti un grandissimo lavoro e a tutti loro va il nostro ringraziamento». La situazione contagi è in costante evoluzione: «Al momento risultano in piattaforma 35 positivi, ma in realtà il numero è superiore e cambia continuamente. Purtroppo, dato l'elevato e repentino aumento dei contagi, nonostante i grandi sforzi del personale sanitario, il tracciamento non riesce a essere veloce ed efficiente».

