Palestra Olivieri: stanziati i fondi

PESARO La Regione Marche ha approvato l'aggiornamento del Programma triennale 2018-2020 regionale per l'edilizia scolastica. Oltre 11 milioni di euro per le scuole della provincia di Pesaro e Urbino. In particolare gli interventi riguardano la costruzione della nuova palestra nella scuola primaria Olivieri del Comune di Pesaro per un importo di 2.575.540 di euro, la nuova costruzione della scuola Giovanni Paolo II del Comune di Tavullia per 4.350.000 euro (giè illustrata ufficialmente), la nuova costruzione della scuola per l'infanzia Scipione Lapi - Apecchio nel Comune di Piobbico per 220.000 euro e la ristrutturazione e l'ampliamento della scuola d'infanzia Mercatale nel Comune di Sassocorvaro-Auditore per 771.183,45 euro. E ancora la scuola d'infanzia Terre Roveresche nuovo polo scolastico innovativo 0-6 ex Piagge per 1.936.000 euro, la scuola primaria Raffaello Sanzio a Mercatino Conca con 1.325.000 euro per la ricostruzione per adeguamento sismico. «Vogliamo continuare a dare un forte impulso al rinnovamento del patrimonio edilizio scolastico regionale dichiara il presidente della Regione, Luca Ceriscioli - perché l'investimento nella scuola è il più importante, è rivolto alle nuove generazioni, è un luogo prezioso, dedicato alla costruzione dell'Italia di domani. Investire in questa infrastruttura significa rispondere concretamente alle richieste delle famiglie per garantire luoghi sicuri, accoglienti e di qualità destinati ai nostri figli incrementando, allo stesso tempo, la qualità dell'insegnamento che può svolgersi in spazi didattici belli e rinnovati».

