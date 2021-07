Palazzo Gradari, nasce il museo della bicicletta

LA VETRINA

PESARO Nei sotterranei di Palazzo Gradari il primo Museo cittadino della Bicicletta, che ospiterà pezzi unici da collezione e che hanno fatto la storia del ciclismo italiano nel mondo. Attrattiva dell'esposizione, la bicicletta di Fausto Coppi e forse anche la Bianchi più famosa con cui il Pirata Marco Pantani vinse Giro d'Italia e Tour de France nel '98. Il rendering di progetto dell'architetto Marcello Franca, vede uno spazio espositivo temporaneo, in attesa che altre bici da corsa insieme ad alcune moto storiche della collezione Morbidelli, trovino la propria collocazione ideale nel contenitore dell'ex Tribunale di via San Francesco, primo Museo pesarese Nazionale dedicato così a motori e due ruote.

La scommessa

Una scommessa questa del sindaco Ricci e dell'assessore alla Cultura, Daniele Vimini. Il disegno dell'architetto Franca è attualmente al vaglio di verifiche e sopralluoghi congiunti dell'Amministrazione, e si accelera per presentare e approvare il definitivo entro fine luglio con l'intento di inaugurare lo spazio museale in autunno. La strategia: proprio il Museo della bici, da qualche tempo era diventato un pallino del sindaco ma fino ad ora non si era mai riusciti ad individuare spazi pubblici, tali da ospitare collezioni private e una parte della rinomata collezione del pesarese Dario, pesarese, ciclista dilettante, collezionista da sempre di bici d'epoca e con un'esperienza decennale nella biomeccanica e nella preparazione atletica.

La scelta

La scelta finale annuncia l'assessore Vimini è ricaduta proprio sui sotterranei, finora poco valorizzati di Palazzo Gradari. Questa location ricalca un preciso concetto di allestimento immaginando i sotterranei come il percorso di una metropolitana green su due ruote, riproponendo percorsi e linee della nostra Bicipolitana. Il Museo permetterà un'esposizione funzionale di pezzi storici e unici dei campioni del ciclismo, le stesse bici delle vittorie al Giro d'Italia o al Tour de France. Più in generale sarà una full immersion a 360 gradi nella storia della bicicletta, nella sua evoluzione, nei volti e nelle storie dei campioni più amati di sempre. Parliamo di un progetto di valorizzazione, miglioramento e allestimento dei sotterranei di Palazzo Gradari, che vale oltre 100 mila euro per interventi di adeguamento oltre al costo dei pezzi unici acquisiti. Si parte con i primi 25 pezzi, che fin dallo scorso anno l'Amministrazione aveva acquisito dalla collezione privata Corsi per un investimento di 50 mila euro. Biciclette da esposizione: l'architetto Franca ha elaborato un progetto per cinque sale sotterranee. Allestimento sì provvisorio commenta - ma tale da catapultare il visitatore appassionato di ciclismo o lo sportivo nelle vicende e nelle competizioni ciclistiche più importanti, dagli ultimi decenni ad oggi.

Il primo step

Questo Museo è solo il primo step di una collezione su due ruote con biciclette da corsa e altre storiche, che si allargherà per abbinarsi alla collezione Asi-Morbidelli di moto storiche e da competizione, quando verrà completato l'intervento per il Museo della Motocicletta all'ex Tribunale. Ecco come sarà e le biciclette da vedere: La collezione con le bici da corsa avrà un'esposizione lineare, partendo dai pezzi di più vecchia data fino ad oggi così anticipa l'architetto, rendering alla mano due saranno le particolarità dell'allestimento: il colpo d'occhio interno dei sotterranei con un elemento visivo da installare, che unisca materia e luce mentre in una delle sale espositive, dedicate ai campioni italiani del ciclismo, ci sarà una gigantografia inedita che racconta un aneddoto o un momento particolare, finora mai conosciuto del campione pesarese Enrico Paolini, professionista nel decennio 1969-1979. Fra le particolarità del nuovo spazio museale, ci sarà anche una sala espositiva che racconterà il ciclismo al femminile di Paola Pezzo, Alfonsina Strada e Maria Canins, vincitrice di due Tour de France negli anni '80.

Le dediche

Un'altra sala poi sarà dedicata al Giro d'Italia e ai campioni mai dimenticati. In mostra le biciclette e il racconto multimediale per immagini di campioni come Bartoli, Gimondi, Moser, Motta, Baldini, Adorni, Paolini e ovviamente Coppi e Pantani. Work in progress quindi, con l'obiettivo di inaugurare i sotterranei in ottobre. Si allarga così, rilancia l'assessore alla Cultura Vimini, l'offerta museale cittadina e il polo della Bicicletta sarà inserito nella programmazione di Pesaro Musei, accessibile e visitabile anche con la card museale. La città ci crede, e il Museo della bici può rappresentare quel volano necessario per l'arrivo di risorse statali già richieste al Ministero ai Beni e Attività Culturali di Dario Franceschini, fondamentali a per completare l'operazione ex Tribunale e Museo diffuso.

Letizia Francescon

© RIPRODUZIONE RISERVATAi

© RIPRODUZIONE RISERVATA