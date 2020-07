Palazzo di Giustizia blindato si affida alla super tecnologia

IL CANTIERE

PESARO Dopo mesi di attesa si sblocca la partita per gli interventi di messa in sicurezza del Palazzo di Giustizia. Si rimette in moto la macchina che lega Comune, proprietario del complesso e Ministero di Giustizia. Si ipotizza una procedura di gara veloce per intervenire dopo quasi due anni di attesa nella sistemazione delle facciate e delle parti pericolanti dell'intero perimetro.

La conferenza dei servizi

Tutto dopo rimpalli, burocrazia e l'emergenza Covid. E' prevista a giorni una nuova Conferenza di servizi fra gli enti interessati per definire tempi ed erogazione delle risorse necessarie. Ma non è questa l'unica novità. In arrivo una rivoluzione digitale 2.0, su indicazione e sotto il coordinamento degli uffici della Procura. Prevista la rigenerazione di tutto il sistema di videosorveglianza e sicurezza dell'intero Palazzo di Giustizia per superare lacune e sistemi che non sempre sono risultati efficienti e funzionanti. Messa in sicurezza: ci eravamo lasciati nei primi giorni del febbraio scorso, prima che l'emergenza Covid travolgesse la città, con l'impasse del cantiere infinito di porzioni del Tribunale ancora transennate, e l'impossibilità di accedere al marciapiede pedonale proprio per il pericolo di distacchi di lastre e cedimenti delle piastrelle che rivestono le facciate. Con l'ultima Conferenza di servizi attesa in questi ultimi giorni di luglio, il Comune attende la formalizzazione da parte del Ministero di Giustizia delle risorse per la messa in sicurezza , che lo stesso Ministero deve prevedere e impegnare da subito nel proprio documento di bilancio . Risorse per 500 mila euro che dovranno essere previste a livello centrale anche nel piano triennale delle opere del Provveditorato, e successivamente girate all'Amministrazione comunale. Nell'ultimo incontro con i tecnici dell'Amministrazione, c'è stato l'impegno verbale dell'Ente statale ad intervenire. Con la nuova normativa per procedure di gara veloci a partire da una base di 350 mila euro, ora l'auspicio dell'ente comunale è sbloccare la procedura dal prossimo settembre. Nell'attesa il Tribunale, dopo la riapertura al pubblico e alle udienze post Covid, continua ad essere un cantiere aperto su più fronti . Intanto è stato completato un altro intervento atteso da tempo, il rifacimento in sicurezza del portone blindato d'ingresso, e dall'autunno sono attesi interventi in termini di tecnologia e domotica. Videosorveglianza: allo studio dei tecnici c'è la rigenerazione completa di tutti gli impianti di videosorveglianza attivi nelle sale del Palazzo di Giustizia. Una partita questa coordinata dai servizi della Procura.

La rigenerazione

Il nuovo sistema, che dovrà essere rigenerato e sostituito, sarebbe stato studiato per prevedere il riconoscimento facciale anche in movimento e il cosiddetto riconoscimento termico. Tradotto significa che l'innovativo sistema avrà proprio a partire dal prossimo autunno una funzione anche anti-Covid per il controllo simultaneo e mirato di ogni utente in ingresso. Una soluzione Siemens per un sistema intelligente. Una novità per il nostro Tribunale, a gestione centralizzata e che raccoglierà quei dati forniti da telecamere e sensori. E' nelle intenzioni degli addetti ai lavori, rendere operativa la scansione termica per gli ingressi, inserendo un modulo nel sistema centralizzato di videosorveglianza, che potrebbe nell'eventualità, bypassare e sostituirsi alla guardia giurata che attualmente utilizza il termoscanner manuale .

