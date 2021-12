Palazzo Aymonino vede l'ultimo miglio dopo 4 anni di lavori

L'OPERAZIONE

PESARO Housing sociale e un'attenzione rivolta al recupero di contenitori altrimenti dismessi e vuoti nei centri storici, per farne destinazioni miste fra alloggi e servizi socioculturali. È questa la strada intrapresa da Erap Marche e Comune di Pesaro. L'inizio del 2022 vedrà cosi la fine lavori dopo quattro anni per il grande contenitore di Palazzo Aymonino di via Mazza e, nel corso dell'anno, anche l'avvio della progettazione per quello che era l'oratorio delle Zoccolette con l'ex chiesa abbandonata su via delle Vetrerie.

La trasformazione

Una svolta anche in termini di decoro urbano e valorizzazione delle zone più nascoste della città, dove troviamo palazzi, che senza un'azione di trasformazione rischierebbero di sgretolarsi anno dopo anno. Non è un caso che il presidente Erap Marche sia in contatto con il servizio Opere Pubbliche e Cultura dell'Amministrazione per integrare il recupero di via delle Vetrerie con le nuove destinazioni miste previste dal piano nazionale PinQua sulla qualità dell'abitare sociale. Il completamento: percorrendo via Mazza il colpo d'occhio si ferma proprio su Palazzo Aymonino. La facciata e il fronte del complesso edilizio realizzato tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 su progetto di Carlo Aymonino che pensava a una diversa concezione degli alloggi parcheggio, sono già praticamente completati, fatto salvo per alcune ultime rifiniture e migliorie. L'impresa sta invece ancora lavorando alle spalle del palazzo, nell'asse che prosegue fino al naturale collegamento con via Passeri. Entro febbraio-marzo il cantiere dovrebbe essere terminato, o almeno questi sono i tempi dettati da Erap Marche.

Il segnale

Sarà un bel segnale positivo vista anche la nomea che con il tempo aveva caratterizzato il palazzo diventato simbolo del degrado nel cuore del centro storico. «Dall'ultimo report dei tecnici Erap, che mostra lo stato avanzamento lavori così fa il punto il consigliere regionale Andrea Biancani sono rimasti da completare gli interventi più urgenti e corposi sulla centrale termina e l'efficientamento energetico, oltre alla sistemazione esterna. In ritardo certo rispetto ai tempi di avvio dei lavori a inizio 2018, ma l'auspicio è chiudere a breve questa partita. Poi ci saranno gli adempimenti del collaudo e subito dopo si aprirà la fase di verifica dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi alle famiglie beneficiarie, probabilmente entro giugno. In tutto 34 appartamenti, di cui 24 passeranno in proprietà ad Erap con destinazione ad edilizia agevolata, mentre 10 verranno assegnati direttamente all'Ente comunale per l'edilizia sovvenzionata».

Studio preliminare

Via della Vetrerie: per il complesso dell'oratorio e della ex chiesa è stato superato già lo stadio preliminare della progettazione, vincolato al parere della Sovrintendenza ai beni architettonici ma con una novità: non solo alloggi per la rinascita del complesso ma Erap sarà partner del Comune di Pesaro per inserire nei fondi già intercettati con il bando nazionale PinQua anche il piano terra e il semiinterrato del complesso edilizio. Da ora ci sono 8 mesi di tempo per presentare il progetto esecutivo. «L'Ente per l'edilizia residenziale pubblica solo da un mese e mezzo è diventato ufficialmente proprietario del complesso fatiscente dell'ex oratorio entra nel merito il geometra Erap per il presidio di Pesaro, Giordano Tamanti sono stati mesi di lungaggini burocratiche e pareri, dal momento che il complesso in pieno centro storico, è vincolato alle indicazioni della Soprintendenza. Parere sì favorevole ma in fase di recupero dell'immobile, resta il vincolo sull'attuale volumetria, il prospetto principale con le facciate e sulla copertura, dove abbiamo l'indicazione di limitare aperture e lucernai. Si stanno preparando ora gli incarichi esterni per affidare la progettazione definitiva, che verte su tre aspetti: il progetto architettonico, l'intervento strutturale di messa a norma e l'impiantistica. Primo passo decisivo sarà approvare il piano di recupero. Erap avrà in carico un numero variabile, dai 15 ai 20 alloggi ad edilizia agevolata su tutto il complesso».

I piani Pinqua

Rientra invece nel piano PinQua a cui servizio Opere Pubbliche e Cultura stanno lavorando, la nuova destinazione e riqualificazione del piano terra. L'ex chiesa resterà di proprietà comunale e c'è già l'interessamento del Ceis Pesaro (centro di solidarietà di via del Seminario) per una gestione e una possibile destinazione degli spazi destinati a centro socio-culturale e di aggregazione.

Letizia Francesconi

