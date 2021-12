Otto ore di vaccinazioni Lavoro extra per coprire l'aumento delle richieste

L'ORGANIZZAZIONE

PESARO Riorganizzazione delle sedute nei centri vaccinali del territorio. Confermato l'aumento delle aperture degli hub di Pesaro, Fano e Urbino anche peer l'intera giornata con una breve pausa pranzo dalle 13 alle 14 per gli operatori. È quanto deciso al tavolo che si è tenuto ieri fra servizio unico Cup e Dipartimento di prevenzione di Area Vasta 1. Aumentano posti e sedute, dall'ex Ristò, al Codma di Fano al bocciodromo di Urbino per rispondere al boom di richieste di vaccinazioni proprio per la data fatidica di lunedì 6 dicembre per l'entrata in vigore del Super Green pass.

Attività pomeridiana

L'hub all'ex Ristò di via Gagarin ieri è rimasto aperto dalle 14 alle 20 e dopo l'iniziale imbuto intorno alle 15,30 la fila è risultata scorrevole assicurano i volontari di protezione civile impegnati nel servizio. All'interno degli spazi del dipartimento di dipartimento di dipendenze patologiche nell'area ospedaliera di Muraglia ieeri fra le 12 e le 13 oltre 100 persone attendevano di essere chiamate per ricevere prima e terza dose. Le operatrici di Marche Nord all'ingresso hanno ricevuto la direttiva dalla direzione sanitaria e amministrativa di regolamentare il flusso in entrata, esaurita la coda all'esterno, indicando a quanti in massa si presentano prenotati e non, il posto libero in sala di attesa, prima di presentarsi alla postazione per la registrazione.

I servizi di Area vasta hanno previsto oltre 1.400 posti in più per le sedute vaccinali in particolare concentrati negli hub di Pesaro e di Fano. Il calendario vaccinale riaggiornato sarà disponibile da oggi anche sui canali web e social di Asur-Area Vasta. Ritornano all'hub ex Ristò sedute da oltre 800 somministrazioni giornaliere, spalmando le aperture per tutta la settimana. Una scelta obbligata questa ha rimarcato il responsabile del servizio unico Cup, Stefano De Angelis, che si traduce in quattro aperture in più per i centri vaccinali di Pesaro, Fano e Urbino.

Il tour del force

Da sabato 4 dicembre a mercoledì 7 dicembre l'apertura degli hub ex Ristò e Codma sarà per l'intera giornata negli orari 8.30-13 e 14-20 (a Fano dalle 8). A Urbino questo orario sarà osservato sabato 4. Dal 9 dicembrefino all'antivigilia di Natale visto l'elevato flusso degli ultimi giorni fra prenotati e non l'hub di via Gagarin per la maggior parte delle giornate avrà un'apertura prolungata dal mattino fino alle 20. Dal 24 a fine anno le uniche giornate di apertura , con orari 8,30-13 e 14-20,saranno quelle del 28 e 29 dicembre. L'obiettivo è spalmare i prenotati e progressivamente dilatare meglio la massa dei non prenotati, evitando il più possibile il formarsi di code o lunghe attese.

I numeri all'ex Ristò e a Muraglia

Il Ristò alle 20 di ieri ha raggiunto 658 somministrazioni fra prime, seconde e terze dosi over 40 di queste 301 inoculazioni sono andate ai non prenotati. Nella seduta all'hub di Marche Nord 670 sono state ieri le somministrazioni. Oltre il 35 per cento delle vaccinazioni, sulla base di un conteggio a spanne degli operatori, riguarda i non prenotati. «Sulla base della coda nel perimetro riservato a chi accede senza prenotazione commenta un volontario di protezione civile in servizio ieri all'ex Ristò valutiamo al momento quanti fare accedere rispetto alla fila dei prenotati. Dopo le prime ore di apertura fra le 15 e le 16 la fila ha iniziato a scorrere. I vaccini ieri sono stati sufficienti a garantire tutti. Ora si accede in rapporto di quattro o cinque a uno. Significa che si fanno passare cinque prenotati e uno non prenotato alleggerendo la fila».

Le ultime disfunzioni

A vigilare all'hub di Muraglia c'è Paolo Muratori che per l'Associazione diabetici supporta Marche Nord. «Quanti si prenotano attraverso il portale Marche Nord - afferma - non hanno particolari problemi, chi è portatore di handicap, malato in cura alla struttura ospedaliera o soggetto diabetico e fragile accede e ha priorità nel ricevere la dose. Il problema, che si sta verificando da giorni, è strettamente legato alle giornate in cui come ieri, l'hub ex Ristò è rimasto chiuso il mattino. Accade così, che in tanti pur di mettersi in regola e non perdere una giornata, si presentano all'hub di Muraglia con in mano la prenotazione presa per il punto vaccinale di via Gagarin e che pretendono di ricevere entro la fascia oraria di apertura prima o terza dose. Non solo, la criticità o meglio l'anomalia, che si è riscontrata proprio in questi giorni, è l'accesso all'hub di Muraglia di infermieri o amministrativi di Asur che si sono presentati al presidio ospedaliero per essere vaccinati».

Letizia Francesconi

