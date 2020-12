Ospiti positivi trovati anche a Casa Aurea ma casi ridotti

PESARO Nuovi contagi anche alla struttura protetta Casa Aura di Santa Colomba a gestione comunale e Asur, finora rimasta pulita. Intanto sono attesi per oggi gli esiti dei tamponi a tappeto, eseguiti a tutti gli ospiti degenti nella struttura protetta di Casa Roverella, per mappare con esattezza il focolaio presente all'interno. Casa Aura: i casi positivi sono stati riscontrati fra i nuovi accessi di pazienti. «Nonostante un primo tampone negativo all'ingresso in struttura, come previsto da regolamento - commenta Sara Mengucci, assessore comunale ai Servizi Sociali sono poi risultati positivi dopo aver sviluppato i primi sintomi, tre anziani ospiti. Tutti comunque sono già in isolamento nelle stanze dedicate». L'intenzione comune è mantenere pulita almeno una delle due strutture del complesso di Santa Colomba proprio per escludere il rischio di avere all'interno di una struttura per anziani finora no Covid, focolai sparsi. Per questo due ospiti in condizioni più stabili verranno da oggi trasferiti alla Rsa Covid di Galantara. La situazione di Casa Aura non è preoccupante e comunque sotto stretto monitoraggio, anche perché al momento tutti gli altri ospiti degenti, sono risultati negativi ai test antigenici rapidi eseguiti così come lo sono gli stessi operatori sanitari. Casa Roverella: siamo arrivati ormai a una trentina positivi in questa, privata convenzionata (una quarantina se si somma il personale socio sanitari). Si attende comunque l'arrivo degli esiti dello screening eseguito venerdì, prima del sopralluogo dei sanitari del Distretto di Pesaro, coordinati dalla dirigente Elisabetta Esposto. Ieri la visita dei medici Usca ha permesso di completare lo screening fra una quindicina di ospiti. «Ci sono diversi degenti che erano già positivi e isolati, ma che hanno sviluppato i sintomi negli ultimi giorni commenta il dottor Franco Sciuto, coordinatore delle unità assistenziali Usca per le strutture protette e il controllo dei medici ieri, è servito proprio per capire l'andamento del virus, se c'è necessità di trasferimento in altre strutture o di ospedalizzazione».

let. fr.

