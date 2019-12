«Ospedale, nel progetto Renco una serie di possibili criticità»

LA CONCESSIONE

PESARO Il progetto per la costruzione a Muraglia del nuovo ospedale dell'azienda Marche Nord presentato dalla società Renco - capofila dell'associazione temporanea di imprese formata anche dalle aziende Siram, Papalini e Linea Sterile - evidenzia «una serie di possibili criticità» riferite sia allo schema della convenzione sia agli aspetti economico finanziari. Lo sottolinea il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri in risposta alla petizione al premier Conte presentata dal comitato tutela salute Marche, che chiedeva la revoca del parere espresso dal Dipartimento per la programmazione economica (Dipe) di Palazzo Chigi, ritenuto «sostanzialmente favorevole».

Il parere non era favorevole

Confermando quanto pubblicato in merito al suddetto parere dal Corriere Adriatico nell'aprile scorso in due articoli, l'ufficio per la concertazione amministrativa della Presidenza del Consiglio elenca tali possibili criticità: «La corretta allocazione dei rischi tra le parti, l'utilizzo e l'erogazione del contributo pubblico, il finanziamento esposto nel piano economico finanziario, la redditività e l'extra-redditività, la stima del costo medio ponderato del capitale, nonché diverse clausole convenzionali». Al riguardo il direttore dell'ufficio, Carlo Notarmuzi, precisa che «il parere citato, trasmesso all'amministrazione richiedente (la Regione, ndr) il 30 novembre 2018, è stato impropriamente definito (dal comitato, ndr) favorevole».

Il diritto di prelazione

Il progetto della Renco, nell'ambito del partenariato pubblico privato, è stato presentato secondo l'iter particolare del comma 15 dell'articolo 183 del Codice degli appalti, che deroga alla messa a base del bando del progetto di fattibilità redatto all'amministrazione pubblica. In questo caso, il progetto è stato redatto dalle imprese private in quanto, a norma di legge, il nuovo ospedale non era previsto negli strumenti di programmazione della Regione. Pur non rispettando il termine perentorio di tre mesi stabilito dalla legge rispetto alla presentazione (avvenuta il 26 marzo 2018), tale progetto è stato giudicato fattibile (con la delibera 84 del 28 gennaio scorso) dalla giunta regionale, che lo metterà a base del bando di gara - con l'impegno di recepire le prescrizioni del Dipe e le osservazioni della società Epta Prime incaricata di valutare gli aspetti economico finanziari -, garantendo così ai proponenti il diritto di prelazione nell'aggiudicazione della concessione per progettare definitivamente, costruire e gestire il nuovo ospedale di Muraglia.

Alla luce della risposta di Palazzo Chigi, «il comitato tutela salute Marche - afferma l'avvocato Bruno Barbieri, promotore del comitato stesso con l'ex candidato sindaco Francesco Scavolini e Alessandro Adimari - ribadisce la propria contrarietà al progetto innanzitutto perché resta tutto da dimostrare che un ospedale unico provinciale serva a ridurre i costi della sanità e a migliorare il servizio. Inoltre il quartiere di Muraglia è inadeguato a sopportare l'impatto dell'opera. Si invita pertanto la Giunta regionale a sospendere in sede di autotutela l'iter dell'appalto prima di prendere altri impegni e a promuovere un dibattito pubblico sull'argomento».

Verifica preventiva dell'Anac

Lo sforamento dei tempi per il bando di gara, annunciato da Luca Ceriscioli per la fine di settembre, e il silenzio sul tema dello stesso governatore il 20 novembre a Pesaro per presentare i nuovi primari di Marche Nord, ha fatto rimbalzare sul piano politico l'ipotesi che il bando potesse slittare per difficoltà tecniche e politiche dopo le prossime elezioni regionali (replicando alle critiche dei sindacati, il dirigente Goffi aveva comunicato che il progetto era stato inviato all'Autorità anticorruzione per una verifica preventiva di appropriatezza). Ma il rinvio viene smentito dal sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. «Sarebbe un'eventualità molto negativa - afferma -. Ho verificato: con la variazione di bilancio di fine anno la Regione metterà i soldi necessari e subito dopo procederà alla gara per il project financing. Quindi prima delle elezioni».

Lorenzo Furlani

