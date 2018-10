Ospedale di comunità In due occasioni centralino fuori uso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRECEDENTEFOSSOMBRONE Negli ultimi mesi per due volte il centralino dell'ospedale di comunità è andato in tilt per diverse ore comportando di conseguenza qualche difficoltà anche se per fortuna non si sono verificate emergenze. Tutto per colpa dei sistemi di collegamento e per il mancato funzionamento degli apparati elettronici. La situazione di criticità ha investito anche gli altri ospedali dell'entroterra collegati tra loro per evidenti necessità. «Ultimamente mi è capito un fatto increscioso - racconta Giovanni Serafini - nemmeno...