Orti Giulii, il regalo sotto l'albero l'incarico per completare il bar

PESARO Cristallizzati in una riqualificazione incompiuta, nel gennaio scorso, ormai al giro di boa di un anno, la giunta aveva approvato la delibera per la ripresa dei lavori agli Orti Giulii destinando al completamento degli storici giardini circa 250mila euro. Una svolta dopo le traversie giudiziarie e le polemiche politiche che ne hanno congelato la riqualificazione. Era il 2003 quando si è cominciato a parlare del rifacimento, siamo alla vigilia del 2020 e, se non altro, oggi almeno c'è il nome del professionista indicato dall'Amministrazione comunale per portare a termine il recupero dell'area del bastione e del giardino, ovvero il cosiddetto bar da cui si è innescato il casus belli con inchiesta, processo, assoluzione, stagnazione, ripartenza.

Si tratta di un incarico per circa 18mila euro affidato all'architetto Claudia Marini. Il ricorso a un professionista esterno è motivato dalla stessa Amministrazione comunale per la complessa situazione già esistente e le specifiche competenze necessarie in tema di recupero di patrimonio pubblico tutelato e vincolato, considerata anche la necessità di agire in piena sintonia con la Soprintendenza. I futuri lavori riguarderanno il completamento delle parti impiantistiche, le finiture interne e i servizi igienici, la sistemazione dell'area di accesso all'immobile, il ripristino del manto di copertura, la realizzazione dei parapetti.

Tra l'altro gli Orti Giulii ospitano l'Osservatorio Valerio che l'estate scorsa ha ottenuto fondi regionali per risanamento conservativo e valorizzazione grazie a un progetto comunale sull' l'efficientamento energetico che ha vinto un bando nell'ambito delle risorse destinate al Pear, il Piano energetico regionale. Si tratta di 439mila euro che saranno impiegati per rendere l'immobile, costruito nel 1861, sostenibile dal punto di vista ambientale, riducendo il più possibile le emissioni e diminuendo i costi di gestione.

Una volta riqualificato il bastione degli Orti Giulii l'Amministrazione comunale ne deciderà la destinazione ultima. L'ipotesi sui cui tra il Ricci uno e il Ricci due si ragionava è quella di uno spazio per i giovani, ipotesi collegata alle iniziative che al momento ne stanno caratterizzando l'attuale uso, confluito nell'alveo di rassegne estive (lo Zoemicrofestival su tutte), manifestazioni una tantum, visite guidate del Fai. Di sicuro lo storico giardino merita un finale migliore di quello finora avuto in sorte. L'immobilismo in cui giocoforza l'area è stata confinata negli ultimi 15 anni e rotti non ha giovato alla sua conservazione. Si legge nella determina comunale di conferimento dell'incarico: «Attualmente gli Orti Giulii versano un una situazione di degrado che di riflesso produce una percezione di pericolosità dell'intera zona che risulta esclusa da qualsiasi tipo di percorso turistico e di fruibilità minima della cittadinanza pesarese. Tale situazione è certamente dovuta anche al mancato completamento dei lavori, accompagnandosi a un naturale e graduale degrado legato all'opera non perfettamente ultimata». E ancora: «Il manufatto esistente a seguito di oltre un decennio di abbandono evidenzia uno stato conservativo ampiamente degradato dovuto per lo più ad atti di vandalismo, furti e normale vetustà».

Lo stanziamento per il completamento deliberato a gennaio scorso di 250mila euro verrà finanziato con risorse derivanti da alienazioni patrimoniali. Finora la struttura esistente, di 135 metri quadri, è costata 500mila euro.

Simonetta Marfoglia

