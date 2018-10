Orti Giulii, gli incompiuti la sfida è il destino del bar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RECUPEROPESARO Studenti in visita agli Orti Giulii, e la professoressa si arrabbia: «Parco sporco e degradato». Gli uffici comunali lavorano alla variante del bar, per il comitato «la struttura va legata alla botanica». Si torna a parlare degli Orti Giulii. Da una parte per l'annuncio del sindaco Matteo Ricci, durante il format la cena in famiglia, di una variante urbanistica per individuare la giusta destinazione del manufatto abbandonato nell'antico bastione. Scuole amareggiateMa anche per il messaggio di delusione lanciato da una...