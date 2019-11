«Orgogliosa di Marche Nord in Italia siamo un'eccellenza»

LA SANITÀ

PESARO Marche Nord fa cinquina. L' Azienda ospedaliera ieri mattina ha presentato ufficialmente i 5 nuovi direttori di Unità operativa complessa: Alfredo Santinelli (Anatomia patologica), Carlo Pazzaglia (Immunoematologia e Trasfusionale), Luca D'ascanio (Otorinolaringoiatria), Mauro Mancini (Farmacia ospedaliera) e Aureliano Spinelli (Medicina Nucleare). Con queste nuove nomine salgono a 22 le procedure concorsuali per la nomina di primari di strutture complesse effettuate dal 2016 ad oggi su un totale di 38 unità operative sanitarie.

La professionalità

«Ci sono stati diversi innesti di nuovi direttori con elevate professionalità che hanno migliorato le performance e la complessità della casistica trattata spiega con orgoglio la dg di Marche Nord Maria Capalbo, fresca di riconferma per altri 3 anni - Grazie agli investimenti realizzati con i fondi stanziati dalla Regione Marche e con le esperienze dei nuovi professionisti l'azienda ospedaliera ha raggiunto traguardi e numeri rilevanti che portano l'azienda a livelli di eccellenza in Italia. Sono oltre cinquemila gli interventi di alta specializzazione realizzati a Marche Nord nel biennio 2017-2018». E procedure per la selezione di nuovi direttori sono in corso anche per Ortopedia e Oncologia mentre nel 2020 è previsto il pensionamento di quelli di Laboratorio Analisi, Medicina interna e Neuropsichiatria. «L'attività dell'azienda ospedaliera è sempre più caratterizzata da un'offerta di prestazioni di eccellenza per i cittadini del territorio ed aumenta così la mobilità attiva continua Capalbo - Gli interventi tecnicamente molto complessi dal 2016 sono cresciuti di oltre il 40%».

Il modello

La prossima settimana i vertici dell'azienda ospedaliera sono attesi al Forum risk management di Firenze La sanità che cambia che si terrà in Toscana dal 26 al 29 novembre. «Presenteremo le nostre performance che non hanno nulla da invidiare ad altre realtà italiane continua Capalbo Per limitare il fenomeno delle liste d'attesa abbiamo aumentato la produzione ma resta il problema dell'appropriatezza delle prescrizioni e per superarlo occorre lavorare con il territorio, con i medici di medicina generale e con gli stessi pazienti». Alla conferenza stampa, oltre alla neo dg. Asur Marche Nadia Storti ai cinque nuovi primari e al direttore amministrativo e sanitario dell'azienda rispettivamente Antonio Draisci ed Edoardo Berselli, era presente anche il governatore Luca Ceriscioli.

Risorse ingenti

«Negli ultimi anni l'azienda ha investito ingenti risorse in tecnologie e capitale umano, dotandosi di nuove tecniche avanzate di intervento spiega Ceriscioli - L'utilizzo di strumenti e tecnologie di ultima generazione e una strategia di reclutamento che contempla l'alta specializzazione dei professionisti, sono i punti cardine per il miglioramento dei percorsi diagnostici, per una struttura ospedaliera sempre più sicura, per la realizzazione di interventi efficaci, tempestivi ed orientati a soddisfare le esigenze del paziente. Marche Nord lavora per continuare ad essere il punto di riferimento del territorio offrendo il massimo in termini di tecnologia e servizi».

Il meccanismo

Ceriscioli si è poi detto soddisfatto per il fatto che «l'indice di complessità dei Drg è costantemente crescente, segno di una struttura che assolve al proprio compito come struttura di eccellenza», sulla rapidità con cui si sono effettuate le nomine («Non volevamo attendere troppo tempo prima di nominare i nuovi primari»)e sulla qualità delle stesse «ora il meccanismo di scelta è affidato completamente a percorsi tecnici e di fatto non è più una selezione di natura politica, questo ha fatto in modo che in questi anni si elevasse la qualità della risposta con figure di primo piano attratte dal nostro territorio perché qualità chiama qualità». Meno contento ma ugualmente fiducioso sul fronte del nuovo ospedale. «Spero che tutto il tempo che è stato necessario conclude - si traduca in qualità del progetto».

Luca Fabbri

