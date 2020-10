Organizzazione trasversale per non ripetere gli stessi errori

PESARO Si lavora ad un piano pandemico interistituzionale, un protocollo unico, che coinvolge Amministrazione, Ambito territoriale sociale e Area Vasta 1. Il documento attende di approdare alla fase finale con l'intesa politica e la presentazione in consiglio comunale. Alla proposta ha lavorato la consigliera comunale e presidente della Commissione sanità, Maria Rosa Conti. «Il documento spiega - prevede una serie di linee guida e buone prassi, già condivise con il Dipartimento di Prevenzione e con i Distretti territoriali, dovrebbe coinvolgere l'ente pubblico ma anche l'azienda ospedaliera, nel caso di una recrudescenza della pandemia. Ora si chiede all'Amministrazione un'accelerata per definire un documento unico, per evitare la mancanza di un raccordo, come è già successo nella prima emergenza, confermato anche dalle parti sociali, sulle modalità di gestione dell'emergenza fra Area Vasta 1 con i presidi ospedalieri sul territorio e la direzione Marche Nord. Quello che manca oggi è infatti un'integrazione anche con l'ente comunale che ci consenta di affrontare più preparati una nuova eventuale emergenza. Così come, si cerca il coinvolgimento dell'azienda ospedaliera, che dovrebbe divenire essa stessa partner del piano. Per questo nel documento è scritto di considerare solo come temporanea destinazione la palazzina F del San Salvatore riservata all'emergenza Covid, per riportare poi dall'anno prossimo il punto nascita a Pesaro». La proposta per dotarsi di un piano di gestione dell'emergenza è stata discussa ieri stessa commissione. Interrogativi sono stati sollevati dai consiglieri di minoranza che chiedono la garanzia in caso di recrudescenza del virus, sull'attivazione della struttura Covid di Civitanova (anche se sarà Acquaroli a decidere). Struttura questa, ha confermato nel corso della commissione la dottoressa Elisabetta Esposto, attualmente chiusa dopo gli unici tre ricoveri dell'emergenza, ma dove una volta riaperta dovranno confluire tutti i pazienti Covid con patologie serie o gravi condizioni polmonari, che saranno trasportati anche dai nostri ospedali lasciando le nostre strutture in grado di operare anche per altre e diverse patologie.

