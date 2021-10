Ore 12.53 la grande paura in fuga da scuole e uffici ma la scossa non fa danni

L'ALLARME

PESARO La scossa più forte, quella di magnitudo 4.3, alle 12.53, poi lo sciame ha continuato: alle 12.56 (magnitudo 2.7), 13.25 (magnitudo 2.3), 15. 07 (magnitudo 2.6). Epicentro a Montefelcino prima e a Serrungarina poi, ma sulla costa, a Fano come a Pesaro, quel colpo di frusta sotto i piedi ha fatto paura. Evacuate le scuole (poi in alcuni istituti gli studenti sono stati fatti rientrare), fuggi fuggi dagli uffici (il Comune in piazza del Popolo si è svuotato in un amen), un rincorrersi di telefonate per sincerarsi se fosse tutto a posto o meno. E' andata bene. Paura tanta, disagi (soprattutto per i passeggeri dei treni che hanno fermato le corse), ma niente danni, anche se le verifiche tecniche proseguiranno pure oggi, soprattutto nelle scuole che a Pesaro, come ha comunicato ieri in serata il sindaco Matteo Ricci, resteranno aperte.

Scattano i controlli

Non sarà così invece a Fano dove è stata subito disposto la chiusura di ogni scuola di qualsiasi ordine e grado anche per consentire di approfondire i sopralluoghi. E sono state proprio le scuole, loro malgrado, le protagoniste della prima e lunga ondata scaturita dal sottosuolo. Era ora di lezione e il terremoto ha colto tutti di sorpresa. Scattato il piano da attuare in simili circostanze che vede gli istituti fatti sgomberare con gli studenti indirizzati in punti di raccolta all'aperto. Le precauzioni maggiori sono state adottate nell'immediato dai dirigenti scolastici dei plessi della primaria, degli istituti comprensivi e nelle superiori. Al plesso Leopardi di via Fermi, dove convivono media e infanzia, servizi mensa sospesi in via precauzionale, e poco dopo le 13, la corsa delle famiglie per riprendersi i bambini. Alla primaria del polo Leopardi quattro le classi a tempo pieno con servizio pomeridiano e mensa sospesi. Classi evacuate anche in via Lamarmora e all'istituto comprensivo Pirandello, ma nessun danno. Al Cecchi la dirigenza ha autorizzato l'uscita anticipata dopo la prima scossa, ma la scuola ha comunque garantito il servizio del convitto e semi-convitto. Al Mamiani in centro gli studenti del liceo classico, sono usciti dal retro in modo ordinato e senza ressa. Non appena finestre e banchi hanno iniziato a tremare, è scattata la procedura di sicurezza con alunni accovacciati sotto o lato del proprio banco, poi passato il boato, il suono della campanella d'emergenza. Al campus, al liceo Marconi, gli studenti si sono raccolti nel cortile. Già alle 16.30 di ieri, l'architetto Eros Giraldi dirigente del servizio comunale Manutenzioni, aveva verificato buona parte dei plessi comunali all'infanzia e i comprensivi.In generale, almeno nelle prime ore successive alla scossa, nessuna criticità particolare è emersa delle verifiche dei tecnici comunali. Sopralluoghi anche da parte della Provincia. Questa mattina il dirigente Maurizio Bartoli organizzerà tre gruppi per controllare le scuole di Pesaro, Fano e Urbino, ieri pomeriggio aveva monitorato il Mengaroni, il Perticari e il Raffaello, restando sempre in contatto con i presidi che però non hanno segnalato criticità. A Fano all'istituto Battisti la prima scossa ha sorpreso i ragazzi mentre erano sulla porta, quindi l'evacuazione dell'edificio è avvenuta senza alcun problema. Così dicasi per quasi tutti gli studenti del liceo Nolfi di via Tomassoni, dove il terremoto è coinciso con il termine delle lezioni, eccetto due classi per le quali l'orario finiva alle 13.45, una delle quali faceva lezione all'esterno. All'Apolloni invece, dove ugualmente l'orario scolastico finiva alle 13.45 è scattato l'allarme di evacuazione. Le classi si sono radunate nel cortile, dove hanno stazionato fino alle 13.40, poi i ragazzi sono stati mandati a casa. La chiusura delle scuole sarà estesa oggi anche alla Mediateca Montanari e alla Biblioteca Federiciana. Tante le chiamate ai vigili del fuoco, ma solo a scopo precauzionale: la scossa è stata avvertita a lungo anche ai primi piani degli edifici, ma al di là di qualche oggetto caduto, non ha fatto registrare conseguenze tali da far scattare l'intervento dei soccorsi.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

