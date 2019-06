Ordinanze, Daspo e sanzioni: in spiaggia abusivi alle strette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTROLLIPESARO Vu cumprà e ambulanti, scattano i divieti sulle spiagge. «Pochissimi venditori in questa prima parte dell'estate, ma aspettiamo il periodo clou prima di dire che il fenomeno non c'è più», riferiscono i bagnini. Norme statali, ordinanza e regolamento comunale, e pure il Daspo Urbano. Sempre più dura la vita per i venditori sull'arenile, che ormai, con l'ultima stretta dettata dalle normative locali, sono considerati quasi tutti irregolari (si salva chi vende pizzette, focacce e altri prodotti alimentari). Il sistemaUn...