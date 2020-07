Ora via Curiel diventa un salotto sotto il cielo di ombrelli colorati

IL DECORO

PESARO Stop alle auto lasciate in sosta lungo via Curiel, proprio di fronte alle vetrine dei negozi. Sì invece a nuovi e colorati elementi d'arredo per richiamare, aspettando il Rossini Opera Festival, pesaresi e turisti.

L'autofinanziamento

Tanto ieri mattina, nello stupore generale, le famose lanterne dello stilista Marras sono state sostituire da ombrelli colorati. Le attività di via Curiel porta d'ingresso al centro verso piazzale Lazzarini, si autofinanziano per colorare anche questa via parallela. Dodici le attività aderenti al progetto che insieme a tre sponsor privati, hanno promosso l'acquisto dei nuovi allestimenti artistici e il miglioramento dell'arredo .Basta alzare lo sguardo in alto per rendersi conto del nuovo allestimento. Non le lanterne, ma un altrettanto allestimento artistico con tanti ombrelli colorati su tutta la via. Hanno scelto di unire le forze i commercianti, coordinati da Filippo e Simona Cecchini del negozio moda Simona C., ma restano in attesa del progetto più strutturale, già annunciato per il 2021 dagli assessori a Lavori Pubblici e Cultura, Belloni e Vimini, per un arredo omogeneo e il miglioramento della viabilità in ingresso e un tratto da pedonalizzare. Via le auto: correttivi nell'arredo, finora presente lungo la via e altri accorgimenti disposti dall'ufficio Mobilità per evitare auto lasciate in sosta che coprono la visibilità dei negozi. Un problema questo che da tempo lamentavano i commercianti e fra loro, Marlin Mayta, dell'omonimo negozio, la titolare di Alice abbigliamento e Simona Cecchini per l'omonima boutique.

I posti auto

«Grazie a un primo intervento concordato con l'Amministrazione e l'assessore ai Lavori Pubblici, Belloni entra nel merito Filippo Cecchini vengono eliminati tre posti auto di residenti, che verranno recuperati negli stalli lungo via XI Febbraio. Sette sono le nuove fioriere colorate in arrivo, per creare un unicum con gli ombrelli artistici. Fioriere, che verranno posizionate all'ingresso della via per rendere più ordinata e invitante la passeggiata, ma anche come elemento dissuasore per la sosta delle auto in ingresso, fra i negozi e il tratto carrabile. Quattro infatti saranno le fioriere sistemate sul lato all'ingresso dei negozi d'abbigliamento, dopo piazzale Lazzarini e altre due verranno posizionate sul lato opposto. All'occhio, un'immagine più ordinata nella disposizione degli elementi d'arredo. Rimosse anche le vecchie e ormai arrugginite rastrelliere per bici che saranno sostituite con le più moderne, posizionate non più davanti all'ingresso dei negozi ma lungo la via , ed ancora una seduta fra le fioriere per richiamare il passeggio e l'impegno di Aspes a rinnovare la piantumazione ormai trascurata delle fioriere stesse».

I nodi aperti

Dopo l'estate andrà ripreso in mano un progetto più strutturale di riqualificazione generale, e non solo del primo tratto, che si affaccia direttamente su piazzale Lazzarini. Com'è noto rimarcano i commercianti, via Curiel, è una via di passaggio verso il centro ma il varco di controllo per gli accessi Ztl è scoperto. «E' in corso la gara per l'acquisto delle nuove telecamere per monitorare ogni accesso nell'area del centro a traffico limitato - anticipa l'assessore Belloni - e con la videosorveglianza fra piazzale Lazzarini e via Curiel, verranno monitorati anche gli accessi non consentiti o i furbetti della sosta. Contiamo di installare le nuove telecamere dall'autunno». Resta da sistemare il nodo delle auto di residenti e non, lasciate in sosta in alcuni punti della via.

L'accelerazione

«Dopo questo progetto prosegue il portavoce dei commercianti, Filippo Cecchini si chiede di accelerare sul rifacimento della pavimentazione e un arredo uniforme sull'esempio di quanto già realizzato in Corso XI Settembre. E' stato chiesto, soprattutto da negozi e altre attività in ingresso per chi proviene da viale XI Febbraio, di eliminare altri posti auto rivedendo la sosta. A conti fatti ci sarebbero 13 posti auto, che potrebbero essere spostati nelle vicinanze, per dare maggiore visibilità e respiro. Stalli , che si trovano fra la boutique Spagnoli, il negozio Buffetti, il ristorante e altri commercianti storici, come il calzolaio. Proprio su quel tratto le auto di residenti vengono lasciate fra le fioriere e la parte carrabile, precludendo la visibilità alle vetrine e lo spazio per gazebo esterni al ristorante. E così chi si trova a passeggiare a piedi, ha poco spazio e spesso non si sofferma neppure per guardare le vetrine. Si chiede per questo al Comune di allargare l'area pedonale per la passeggiata».

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA