Ora il prefetto mette in allerta tutti i Coc della provincia

PESARO Si alza l'asticella della prevenzione e soprattutto del coordinamento tra le forze in campo in questa dura battaglia contro il Covid-19. Entra in scena la prefettura che allerta gli oltre 50 Centri operativi comunali della provincia. Ieri il prefetto Vittorio Lapolla ha infatti convocato e presieduto nella Sala Operativa Integrata di Protezione Civile, il Centro Coordinamento Soccorsi della provincia. Erano presenti i vertici delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, dell'Esercito e delle varie componenti istituzionali interessate, per esaminare l'attuale situazione inerente l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus. Il confronto è avvenuto in videoconferenza con la Sala Operativa Regionale. Nell'occasione sono state definite le modalità operative necessarie a garantire un costante raccordo informativo tra le autorità sanitarie territoriali e le amministrazioni locali, anche per garantire adeguate forme di assistenza alle persone che si trovano in isolamento domiciliare. L'assistenza sarà garantita dai Coc competenti per territorio. Per questo i singoli Comuni sono stati invitati a dare la massima diffusione dei riferimenti telefonici dei vari Cov perché possano essere rapidamente dai cittadini in condizioni di difficoltà connesse al virus cinese. Per quanto concerne le attività di competenza degli stessi Coc sarà diramata un'apposita circolare a cura del Servizio di protezione civile regionale, per favorire una efficace e omogenea operatività delle strutture emergenziali. È stato anche deciso di rendere quotidianamente operativa, fin dalla giornata di oggi la Sala Operativa Integrata, dove ogni giorno si riunirà il Centro Coordinamento Soccorsi, seppure in forma ridotta, per monitorare e aggiornare la situazione provinciale, in costante contatto via videoconferenza con il servizio di protezione civile regionale.

Silvia Sinibaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

