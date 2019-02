«Ora i Giochi del Mediterraneo» Ma il buco nero è ancora il palas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUSPESARO Una vocazione allo sport come valore, come turismo, eventi e strutture. Ieri al Centro Arti Visive gli Stati Generali dello sport hanno raccontato di un mandato eccellente per produzione e sono state svelate molte nuove proposte per il 2019 e anni seguenti. A moderare il dibattuto davanti ad almeno 300 persone è stato Marco Ardemagni di Rai Radio2, con la Pindaro Eventi protagonista dietro le quinte. Il parterreMoltissime le società sportive e gli atleti pesaresi presenti. Da parte dell'assessorato, in cinque anni, sono state...