«Ora i 40 posti della Bricciotti sono a rischio privatizzazione»

PESARO La struttura protetta di Galantara sta operando al di sotto delle sue reali potenzialità per carenza di personale integrativo oltre all'attivazione di due moduli su quattro, dedicati a lungodegenza e riabilitazione e suddivisi fra la proprietà Asur e la cooperativa privata Coos Marche. Una situazione che ora si è modificata con il trasferimento in emergenza dei 19 anziani dalla Rsa di Mombaroccio, chiusa per inagibilità, e sistemati nel terzo modulo della struttura di Trebbiantico. La scarsità di personale è stata riportata all'evidenza proprio dalle parti sociali del comparto sanità, Cgil e Cisl. «Si è appreso solo oggi entra nel merito Alessandro Contadini, referente territoriale Cisl sanità che i degenti provenienti dalla Rsa Bricciotti di Mombaroccio e con essi il personale in forza, sono stati sistemati nel terzo modulo della struttura. Ma c'è un altro elemento da considerare. Nei mesi scorsi lo stesso modulo era stato chiuso per segnalazioni di infiltrazioni d'acqua e fessurazioni. Per questo in relazione alla riapertura in emergenza per accogliere i degenti della Bricciotti, si chiede ad Asur un chiarimento sullo stato di conservazione degli spazi del terzo modulo, dal momento che non c'è un documento che attesti i motivi della chiusura. Si attendono poi dalla direzione sanitaria risposte sul personale trasferito dalla Bricciotti, se rimarrà in forza a Galantara, viste le carenze o se sarà riassegnato ad altre funzioni in attesa della fine lavori alla struttura mombaroccese». A conti fatti poi per essere a regime la struttura di Galantara, avrebbe la necessità di cinque infermieri e dieci operatori socio sanitari integrativi, ma al momento non ci sono graduatorie Asur disponibili per attingere queste unità. Infine, osserva Contadini, con il problema alla Rsa Bricciotti e la necessità di un potenziamento di Galantara, torna a riecheggiare una vecchia questione. «Da tempo commenta - filtrano voci secondo cui in un piano complessivo di riassetto delle strutture protette Asur del territorio, i quasi 40 posti interni alla Rsa Bricciotti, a gestione pubblica, potrebbero essere trasformati in posti convenzionati con il privato e confluire nella maxi struttura privata convenzionata di Villa Fastiggi che conta 170 posti letto».

