Opportunità o discriminazione. Labile il confine per quello che riguarda l'esonero della tassa di occupazione del suole pubblico. Il denominatore comune che vuole l'intero settore dell'Ho.Re.Ca in difficoltà non cancella che ci sono ristoranti e locali che ne godranno e chi non ne usufruirà. Le città diventano più belle, più accoglienti, e nonostante il distanziamento si vestono di convivialità ma parte da un principio che agevola alcuni e non aiuta altri e crea ristoratori di serie A e quelli di serie B che chiedono correttivi e compensazioni. Nel suo giardino, Flavio Cerioni del ristorante Albergo Alla Lanterna, tempio del brodetto, poco dopo il ponte sul Metauro, a Fano sta prendendo le misure. Aprirà giovedì al pubblico. Coperto più, coperto meno metterà un ottantina di persone nel suo bel dehors recentemente rinnovato. «Sono fortunato riconosce ma va anche sottolineato che questo spazio, da sempre, mi è costato. Da mezzo secolo, pago l'Imu e ha il suo cospicuo peso nei metri quadri che entrano nel calcolo della tassa dei rifiuti». Un modo non tanto velato per ricordare che, il principio della solidarietà, vale per tutti e magari si dovrebbe studiare un sistema per estendere la mano generosa del Comune ad ogni operatore considerando che tutti si trovano in difficoltà. Anche per Paolo Severi di Farina a Pesaro in via Leonardo da Vinci, il problema del dehors non esiste. Il suo locale gode di un discreto spazio che, finoram aveva ridotto per una questione di logistica. «Il comune ci metterebbe anche a disposizione un piccolo spazio in viale Trieste che sto pensando di usufruire anche se porrà, con la distanza, non semplici problemi di gestione». Per lui è un altra opportunità da cogliere per raccontare pizze che si leggono come una favola. Come il tonno che risale la montagna o il maiale che cercava l'assoluzione che ovviamente celebra la divina porchetta.

Véronique Angeletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA