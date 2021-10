Operazione verde Via Curiel, scatta il piano restyling

LA RIQUALIFICAZIONE

PESARO Un altro asse del centro da riqualificare è l'asse via Passeri- Curiel che delimita il centro storico. Via Passeri sta conoscendo una nuova stagione di vivacità grazie all'impegno dei suoi commercianti e alla vicinanza di due poli d'attrazione culturale come il Museo Rossini e la Biblioteca San Giovanni. Per quanto riguarda invece via Curiel, naturale proseguimento o ingresso, a seconda da dove si provenga, a stretto giro verrà consegnato e formalizzato all'Amministrazione comunale il progetto esecutivo del restyling, curato dall'architetto pesarese Matteo Ascani.

I tempi

Una parte degli interventi fra Galleria Roma e via Curiel, potrà essere avviata però solo a inizio primavera, almeno così sarebbe nelle intenzioni dell'Amministrazione comunale per non creare disagi alle attività economiche presenti soprattutto in vista dello shopping natalizio. Nell'attesa, continuano le verifiche coordinate dall'architetto comunale Silvia Sedani per un nuovo rilievo nel sottosuolo di via Curiel e mappare con precisione lo stato dei sottoservizi per capire dove sarà possibile intervenire e dove no, far attecchire le piantumazioni previste nel progetto. Costo complessivo dell'intervento di abbellimento e arredo urbano, 240mila euro, da finanziare con le risorse di un mutuo che il Comune accenderà con Cassa Depositi e Prestiti. La particolarità del progetto riguarda però le alberature previste dove sarà valorizzato il concetto di verde urbano: non si tratta di piante da sistemare all'interno di vasi, ma da piantumare direttamente. Ma per fare ciò è stato necessario un primo rilievo topografico. La valorizzazione di via Curiel procede comunque parallela a quella di via Passeri. L'intervento: intanto l'architetto Matteo Ascani sta preparando i disegni esecutivi per arredo, riqualificazione verde e migliorie alla sosta e alla viabilità fra il tratto di via Curiel fino a piazzale Lazzarini e il suo proseguimento fino in via Passeri.

Entro la fine del mese

«I disegni definitivi spiega l'architetto saranno pronti entro fine ottobre. A progetto complessivo presentato ufficialmente, diviso in due stralci, l'Amministrazione comunale potrà richiedere le risorse, e nel frattempo, prima che venga bandita la gara per l'avvio dei lavori, si dovranno ottenere i pareri di Sovrintendenza per tutti gli interventi che ricadono nei centri storici e della Conferenza di servizi. Nelle ultime settimane poi sono stati eseguiti i rilievi mancanti tecnici e topografici, e se dall'analisi non ci sono particolari problematiche si può approvare a stretto giro il progetto definitivo, salvo modifiche sostanziali». Le verifiche: i rilievi richiesti e autorizzati sono serviti per sondare l'attuale stato dei sottoservizi di via Curiel e confrontarli con la rete di servizi presenti nelle altre vie limitrofe del centro storico.

Il pavè

Oltre a fioriere che abbelliscono via Passeri e la piantumazioni di alcune specie in via Curiel che faranno parte degli elementi d'arredo, nel pacchetto d'interventi l'Amministrazione comunale ha fatto inserire anche il recupero del selciato formato di sanpietrini di alcune parti lungo i due assi stradali, dove il manto cede o da tempo ha necessità di interventi di messa in sicurezza e restyling, oltre a modificare, con una diversa disposizione del dehor della caffetteria, l'accesso su via Curiel di auto e mezzi, considerato che proprio via Curiel è uno dei varchi di ingresso della Ztl del centro storico.

Letizia Francesconi

