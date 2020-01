«Olimpiadi progetto per 1.400 studenti»

URBINO Il lavoro di squadra, ribadito con forza dal sindaco Gambini e dall'assessore De Crescentini, ha trovato conferma nelle parole di Luigi Bravi, presidente dell'Accademia Raffaello: «Il 2020 è l'anno in cui siamo tutti collaborativi, solo così le cose possono andare in porto - ha spiegato durante la conferenza -. Abbiamo scritto insieme una lettera a Mattarella perché metta anche Urbino nel suo piano di visite di Stato». Poi, parole di elogio per Raffaello in una stanza «tutt'ora in corso, non una mostra ma qualcosa di emotivamente coinvolgente che ha messo in campo diversi giovani che qui si sono formati come Raffaello» per poi anticipare che probabilmente, visto il gradimento ricevuto, questo progetto sarà ripreso anche fuori Urbino. «Chi viene nella città ducale si potrà informare su Raffaello - ha ricordato -. Con il professor Vincenzo Farinella abbiamo aperto una serie di incontri raffaelleschi mensili. Il prossimo sarà con il professor Aldo Vitali sul mondo dell'oreficeria, seguirà quello con Francesco Mancini dell'Università di Perugia». Menzione particolare per le Olimpiadi Raffaellesche: «Un progetto unico per i ragazzi delle scuole. Tra gli obiettivi del comitato c'era quello di formare scuole e giovani su Raffaello». Il bando chiude domani. Ad oggi gli iscritti dono 1.400 studenti con 67 gruppi da tutta Italia. «Studieranno Raffaello con attenzione diversa, un investimento sul futuro - ha fatto notare Bravi - Poi, ci saranno le letture raffaellesche per i bambini che verranno accolti da Raffaello stesso in città. Tra le iniziative anche l'emissione di monete, francobolli e una medaglia commemorativa dedicata realizzata da un'allieva urbinate».

