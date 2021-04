OGGI ARRIVANO I RINFORZI ALL'EX RISTÒ DOVE LE FILE PERSISTONO DA GIORNI

LA PANDEMIA

PESARO Se da un lato la campagna vaccinale a domicilio, coordinata dai medici di famiglia deve accelerare, è altrettanto vero che, superata la prima decade di aprile, mancano le dosi sufficienti destinate alle medicine di gruppo sul territorio per proseguire con le inoculazioni su anziani non deambulanti e fragili.

Il pressing

I medici riuniti nelle quattro équipe territoriali, nonostante una campagna che procede a rilento, spingono su Asur e Amministrazione comunale per rendere disponibile un secondo punto vaccinale aperto alle prossime fasce di età, da destinare proprio ai medici di medicina generale. Quanto sta accadendo ormai da giorni, al centro unico vaccinale ex Ristò, fra problemi organizzativi e carenza di medici dell'area di anamnesi, è la spia che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. L'auspicio è migliorare da oggi con l'arrivo di due unità mediche integrative. Forse però, ascoltando il parere dei medici stessi, dopo il caos mediatico per il siero AstraZeneca, alcune categorie o fasce di popolazione, si sentirebbero più rassicurate ad essere vaccinate dal proprio medico curante. Un percorso questo da definire, che potrebbe vedere luce solo al termine della campagna domiciliare. Eppure le prese in carico dei medici di famiglia per le vaccinazioni a domicilio nel pesarese non brillano, e per questo da Distretto sanitario e Dipartimento di Area Vasta, è partita una sollecitazione alla Regione per rendere disponibili e consegnare più fiale ai medici di medicina generale.

Le dosi

Dalla farmacia clinica Asur di Fossombrone diretta dal dottor Celestino Bufarini, partiranno questa mattina 50 flaconi Pfizer che i medici di famiglia dovranno provvedere a ritirare, ma al momento non c'è invece disponibilità dei flaconi di Moderna per garantire l'avvio di altre prime dosi al domicilio. Il Distretto sanitario ha richiesto alla farmacia clinica Asur la pronta disponibilità per consegnare fiale in più Pfizer da destinare direttamente alle medicine di gruppo sul territorio con cadenza di 2 o 3 fiale integrative a settimana, da valutare poi di volta in volta sulla base delle richieste che arrivano dai medici stessi. Per ora quindi niente Moderna che verrà reso disponibile presumibilmente più avanti ma solo per richiami. Un problema quello dei quantitativi che comporta per i medici problemi organizzativi per la suddivisione delle fiale e rallentamenti nelle prese in carico, proprio per non sprecare le dosi. Il sindaco Matteo Ricci, così riferiscono i medici coordinatori delle équipe di Pesaro e dell'hinterland, avrebbe già assicurato almeno a parole, alla medicina generale la disponibilità per l'utilizzo del centro sociale Pino Monaldi nel quartiere Celletta, già pronto e pre-allestito fin dall'avvio della campagna vaccinale diffusa. «La proposta è quella di allestire un polo gestito e riservato ai medici di famiglia aderenti del territorio, ma che non hanno la possibilità di vaccinare nei propri ambulatori anche per la mancanza di spazi adeguati così riferiscono Danilo De Santi, coordinatore dell'équipe di Pesaro e il dottor Marco Del Bianco per fare questo c'è bisogno però di un confronto preventivo con sindaco e sanitari di Area Vasta». Si tratterebbe, precisa la direttrice del Distretto Elisabetta Esposto, di una fase successiva alla campagna domiciliare.

La sede aggiuntiva

«Finora Distretto di Pesaro e medici di base osserva Esposto hanno vaccinato poco più della metà degli over 80 e fragili non deambulanti già prenotati. In tutto alla prima decade del mese, 579 sono stati i vaccinati ma serve un'accelerata, perché entro il 15 aprile ai restanti 520 in lista e non deambulanti va garantita almeno la prima dose».

Il percorso

«A ben guardare i dati in percentuale dei tre Distretti per gli over 80 domiciliari entra nel merito il dottor De Santi prima completiamo le inoculazioni, prima si potrà concretizzare la proposta di un centro aperto ai medici di base per le vaccinazioni diffuse. Qualora si raggiunga poi la quadra su un secondo centro a noi riservato, vanno però chiariti almeno un paio di punti: il personale a supporto dei medici vaccinatori, per cui si chiede la collaborazione di Asur per gli aspetti amministrativi e pratici della registrazione dei dati e delle prenotazioni, dal momento che non potremo avvalerci in questa fase delle nostre segretarie di studio. Secondo aspetto fondamentale prima di avviare l'iter è la certezza di ottenere dalla regione le dosi sufficienti di vaccino, perché sarebbe inutile mettere in piedi la macchina solo per poche fiale di Moderna o altre dosi, che ci vengono consegnate, come adesso, una volta alla settimana».

I rinforzi

Intanto oggi nel punto vaccinale all'ex Ristò arriveranno due ulteriori medici a rinforzo delle equipe già al lavoro. Si tratta di due medici così che le postazione da 4 passeranno a 6.

Letizia Francesconi

