Oblò spaccati e infiltrazioni Il Campus non vuole cerotti

PESARO Non solo l'implementazione della sicurezza contro lo spaccio, garantita da una task force delle forze dell'ordine, ma i presidi degli istituti scolastici fanno pressing sugli enti competenti affinché, prima di migliorare l'appeal esterno del Campus si metta mano a interventi strutturali sui singoli edifici, considerati ben più importanti.

Il progetto incagliato

A rilanciare l'appello sono Riccardo Rossini, dirigente scolastico del Marconi, Anna Gennari preside del Bramante-Genga e Anna Maria Marinai dell'istituto Benelli. E resta inoltre ancora al palo, per la preoccupazione dei dirigenti scolastici, il progetto in mano alla Provincia per la realizzazione di una biblioteca digitale per le tutte le scuole del Campus, e che dovrebbe essere il primo passo concreto per riqualificare e far vivere lo spazio a 360 gradi. «Non sono state ancora programmate le risorse per la biblioteca digitale rimarca il preside del liceo scientifico Marconi il polo fra l'altro andrebbe ad occupare uno spazio al piano terra del Bramante-Genga. Per realizzare la prima biblioteca centralizzata a servizio delle scuole e del quartiere stesso, è stata stimata dagli enti competenti la necessità di risorse di 6-700mila euro, fra interventi strutturali, software e digitalizzazione. La richiesta d'investimento mi risulta sia attualmente ferma in Regione».

Il risanamento

Prima ancora di intervenire sull'arredo o sulla riqualificazione esterna del Campus per Rossini ci sono situazioni latenti da sanare. «In tutto il Campus abbiamo ancora oblò danneggiati dalla grandinata di due anni fa da sostituire. Basti pensare che la scuola ha dovuto montare in emergenza una copertura in cellophane in attesa dell'intervento. Erano 140 complessivamente gli oblò danneggiati su tutte le coperture, ma ancora pochi ne sono stati sostituiti . Per esempio sopra la copertura del Marconi su circa 50 oblò rotti solo 20 sono stati sostituiti, stessa situazione al Genga-Bramante dove ancora ci sono diversi oblò da sistemare». «Gli interventi strutturali che dovevano rientrare all'interno del progetto Campus mi sembrano ancora fermi. Sollecitiamo enti come Provincia e Comune a ragionare sulle nostre richieste sostiene la preside Marinai per il plesso Benelli c'è bisogno non solo di arredi e sedute per rendere l'area esterna più fruibile, ma soprattutto nella stagione invernale per fare in modo che il Campus non resti isolato, serve un open space per i ragazzi.

Gli spazi utili

«Torno a rimarcare la necessità di prevedere all'interno dei tavoli di lavoro coordinati da Provincia, Comune, Ambito Sociale e Consulta degli studenti, la necessità di uno spazio ricreativo e di ristoro per i ragazzi, soprattutto in orario pomeridiano. Non è infatti possibile per i singoli istituti garantire una sorveglianza continua con il proprio personale, anche il pomeriggio. Oggi, l'unico punto di svago è il bar del liceo Scientifico ma a malapena riesce ad aggregare e servire i ragazzi del Marconi. C'è invece la necessità, visto che numerosi studenti provengono dall'entroterra o dalla vicina Romagna, di prevedere uno spazio ulteriore attrezzato che funzioni come self-service e area libera, dove i ragazzi possono ritrovarsi fra una pausa e l'altra». Manutenzioni: problemi annosi ancora da sanare a macchia di leopardo un po' in ogni istituto. «C'è bisogno di completare alcuni interventi strutturali proseguono Rossini e Anna Gennari, preside del Genga Bramante parliamo di alcune situazioni ancora aperte per impianti di climatizzazione e infiltrazioni». Ma c'è un altro punto ancora in sospeso da due anni e annunciato sempre nell'ambito del Progetto Campus.

La super aula magna

«Stiamo parlando del progetto Aule magne fa notare Rossini serve una visione di più ampio respiro, che porti a completare il progetto originario che era stato pensato per il Campus , ovvero uno spazio Auditorium unico e comune a tutte le scuole che oggi manca dove riunire le assemblee d'istituto, e aperto ai ragazzi». I presidi chiedono di intervenire sulle infiltrazioni in particolare fra le coperture del Marconi e il Genga, nella palestra dello Scientifico ma anche al plesso che ospita il Linguistico, nel cortile interno e alle sue gradinate. Al polo tecnologico per esempio infiltrazioni continuano ancora nel corridoio fra il piano terra e il primo piano e in alcuni spazi del secondo piano.

Letizia Francesconi

