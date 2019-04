Obiettivo differenziata: soglia del 70% da superare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I RISULTATIPESARO Per Marche Multiservizi il 2018 si è chiuso con una percentuale di raccolta differenziata pari al 69,7% rispetto al 55,5% con cui si era chiuso il 2017 con un incremento di oltre 14 punti percentuali. Di particolare rilievo, inoltre, il superamento dell'80% in ben 13 Comuni per una popolazione di circa 50.000 abitanti: Peglio (85,3%), Frontino (84,3%), Belforte all'Isauro (84,1%), Mercatello sul Metauro (83,1%), Fermignano (82,5%), Montecalvo in Foglia (82,2%), Tavullia (81,5%), Piobbico (80,8%), Vallefoglia (80,7%),...