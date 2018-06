Obiettivi: il nuovo ospedale e una sola Casa della salute

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SANITÀPESARO La nuova Centrale di sterilizzazione inaugurata ieri nel presidio San Salvatore di Marche Nord fa da apripista a una lunga serie di investimenti e nuove attrezzature d'avanguardia. L'investimento è di circa 1,5 milioni di euro per una colonna portante per il funzionamento di sale operatorie o ambulatori: la struttura è in grado di eliminare da strumenti chirurgici e attrezzature e dispositivi medicali, dopo il loro utilizzo, qualsiasi microrganismo garantendo la sicurezza del paziente sottoposto a intervento chirurgico o...