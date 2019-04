Nuovo ospedale di nove piani cinque anni per la costruzione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROGETTOPESARO Sei mesi per la progettazione esecutiva e 5 anni per l'edificazione sono un periodo lungo e a rischio se si tratta dei tempi di costruzione di un ospedale. Su questa tempistica del progetto per il nuovo presidio di Muraglia dell'azienda ospedaliera Marche Nord, elaborato dall'associazione temporanea di imprese guidata dalla società Renco di Pesaro, si appuntano le maggiori riserve del Dipartimento per la programmazione economica della presidenza del Consiglio dei ministri.Oneri complessi per un miliardoL'organismo competente...