Nuovo bando destinato alle iniziative dei quartieri

PESARO Scade il 30 settembre il secondo bando promosso dal Comune di Pesaro Quartiere/Municipio Capoluogo della Cultura nella città di Pesaro, che intende sostenere, incoraggiare e valorizzare l'autonoma capacità progettuale dei quartieri e municipi della città nel campo della cultura. L'iniziativa è il secondo step del progetto partito la scorsa primavera che ha visto vincitore il Quartiere 4 - Villa Fastiggi - Villa Ceccolini, con una proposta nel segno della musica in onore di Mirko Bertuccioli - alias Zagor - figura di riferimento per la musica del territorio scomparso prematuramente a causa del Covid-19. Il bando si collega strettamente alla candidatura di Pesaro a Capitale Italiana delle Cultura 2024 approvata con delibera di giunta n. 10/2021 che ha dettato gli indirizzi per l'avvio di un intenso processo di co-progettazione e partecipazione della comunità proprio a partire dai quartieri e municipi in cui si articola la dimensione territoriale cittadina. Il bando nasce quindi per attivare il coinvolgimento fattivo e partecipato di quartieri e municipi nel percorso di costruzione della candidatura attraverso proposte e progetti di durata semestre con cui ottenere l'attribuzione del titolo di Quartiere/Municipio capoluogo della cultura nella città di Pesaro. Le attività culturali da proporre dovranno essere prive di fini di lucro e riguarderanno la produzione, la promozione e la diffusione di contenuti culturali per favorire l'animazione territoriale e avere anche ricadute positive dal punto di vista turistico. Dovranno anche essere in grado di creare connessioni con uno o più cluster Unesco, nonché con uno o più dei principali ambiti di attività della città e relativi brand identitari. Alla base del bando, l'assunto che la cultura è strumento di benessere individuale e collettivo. I bandi si possono consultare all'interno del sito web del Comune di Pesaro.

