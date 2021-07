Nuovi servizi e spot per gli ambulanti «Senza il parcheggio sono noccioline»

LA RINASCITA

PESARO Si acceleri l'iter che consentirà la realizzazione del maxi parcheggio nell'area privata dell'impresa di materiali edili ex Fme, a servizio del mercato San Decenzio. A chiederlo dopo mesi di attesa sono Alessandro Ligurgo vicedirettore Confesercenti e Giovanni Rinaldi, referente Anva per gli ambulanti del San Decenzio. Ben venga l'attivazione di un bus navetta con due linee da e per l'area del mercato a partire da settembre ma questo servizio, presentato ieri dall'Amministrazione comunale e dagli ambulanti, rischia di dare una risposta solo parziale, in assenza del parking promesso. Ecco allora che Confesercenti chiede un incontro operativo al sindaco e all'assessore ai Lavori Pubblici, Enzo Belloni. Una partita lunga e complessa, rallentata dai mesi della pandemia e dell'emergenza ma ora vicina a sbloccarsi a sentire lo stesso titolare dell'impresa proprietaria dell'area, Michele Prioli.

Il cronoprogramma

«Sono ripresi i contatti fra Amministrazione e privato - conferma l'assessore Belloni proprio la settimana scorsa i nostri tecnici hanno incontrato l'impresa edile, che ha già completato l'iter urbanistico e le relative procedure burocratiche per avviare gli interventi previsti dal vecchio accordo sottoscritto e procedere al trasferimento dell'attività, liberando così l'area a beneficio di un parking regolamentato e illuminato. Tutto si sbloccherà dopo la pausa estiva e ipoteticamente l'avvio dei lavori è previsto entro settembre. Noi Amministrazione per quanto ci compete, abbiamo già avviato nel frattempo alcune pratiche propedeutiche portandoci avanti per l'inizio dei lavori.

L'affidamento

«Già è stato affidato l'incarico per individuare i professionisti per la direzione lavori e la sicurezza e alla stessa impresa privata è stato versato un anticipo delle risorse provenienti dal terreno individuato e concesso in permuta, dove poi a parcheggio completato, la stessa impresa trasferirà la propria attività. Seguendo l'impegno che ci siamo presi con associazioni di categoria e ambulanti il parcheggio a beneficio del mercato dovrebbe essere completato entro fine anno. Certo i tempi si sono dilatati, e questo perché servono autorizzazioni particolari che l'impresa sta ancora aspettando dal Genio civile per la corretta regimazione degli scarichi visto che l'area fra il San Decenzio e via Mirabelli, è attraversata proprio da una ramificazione del torrente Genica. Resta interesse di tutti avere a disposizione quest'area di sosta per oltre 200 posti auto». Intanto Giovanni Rinaldi e con lui gli ambulanti ricordano ai pesaresi l'attuale disponibilità concessa da Pesaro Parcheggi, che ad oggi vede 114 posti auto nell'area d'ingresso al San Decenzio gratuiti e con sosta oraria ogni 90 minuti. Per incentivare e portare quanti più pesaresi possibile si scommette sul bus navetta, frutto dell'accordo fra assessorato alle Attività Economiche e Amministrazione.

Le linee

«Due linee attive dalle 8 agli 13 ogni martedì in collaborazione con Adriabus anticipano Ligurgo e l'assessore alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci la prima raccoglierà i flussi dai quartieri periferici ma più popolosi a partire da Villa San Martino, zona Torraccia e poi Celletta e l'altra linea litoranea di collegamento fra la zona mare, porto e Baia Flaminia. In autunno dovrà poi essere riqualificata come richiesto dagli ambulanti l'area espositiva dei campetti da basket, che ha bisogno di essere riordinata per far circolare meglio i flussi e dare una nuova immagine al mercato cittadino, e non da ultimo poi la parte legata alla promozione con 4 mila bag da distribuire fra il mercato e la città con il logo promozionare coniato dagli ambulanti. Due percorsi a collegare i quartieri della città all'area del mercato, 4mila shopper brandizzate Made in Pesaro, nuove proposte per sostenere gli ambulanti e le attività che gravitano attorno all'area. «La città torna a riprendersi i suoi spazi e, passo dopo passo, la sua quotidianità ha spiegato Francesca Frenquellucci, assessora con delega alle Attività economiche -. Proprio in questi giorni abbiamo presentato gli appuntamenti promossi dai commercianti di piazza Toschi Mosca, via Tebaldi e viale Trieste; oggi mostriamo le iniziative dedicati al mercato ordinario, tra i più importanti del centro Italia, che ospita, ogni martedì circa 300 espositori. Era doveroso essere vicino anche a loro, dopo i tanti sacrifici che hanno fatto in questi mesi durissimi».

Shopper brandiati

E proprio agli ambulanti sono state consegnate le 4000 shopper brandizzate #WePesaro, su cui campeggia la grande M a simboleggiare El Marchèd San Decenzio, «buste riutilizzabili ed ecosostenibili, che daremo agli operatori dell'area per valorizzare con un unico simbolo grafico - gli acquisti fatti durante l'appuntamento del martedì». È anche un modo per «incentivare gli acquisti di prodotti a chilometro 0».

