Nuovi orari e controlli più stretti contro la deregulation dei rifiuti

PESARO Raccolta differenziata in centro storico, ora serve proprio un cambio di passo, a dieci anni dall'introduzione del sistema di conferimento porta a porta. Il presidente del quartiere centro, Luca Storoni, appoggia la volontà dell'Amministrazione comunale e di Marche Multiservizi incentrata su un maggiore controllo del servizio contro i troppi furbetti che tuttora non conferiscono i rifiuti correttamente, introducendo delle modifiche per migliorare le fasce orarie di raccolta e implementare l'azione degli ispettori ecologici.

Abbandono e sporcizia

Richieste che vengono anche dagli stessi residenti e commercianti del quartiere stanchi di vedere, a prescindere dalla stagione, rifiuti abbandonati, isole ecologiche che di ecologico hanno ben poco, e sacchetti dell'immondizia lasciati in bella vista lungo le vie del passeggio.Che siano via Branca, via Curiel, Galleria Roma o via Passeri fa poca differenza. Così non va, hanno rimarcato i consiglieri di maggioranza e opposizione, riuniti mercoledì sera nel primo consiglio di quartiere in presenza, dopo il Covid. Per ora è stato prodotto un documento d'intenti che sta a cuore al presidente Storoni. Proposte e richieste, che dovranno essere integrate nel successivo consiglio del 29 luglio con i suggerimenti dei consiglieri di minoranza. L'intento è arrivare a un documento unitario, da presentare all'assessore all'Ambiente Heidi Morotti e al presidente Multiservizi, Antonello Delle Noci.

Le scelte da intraprendere

«Il quartiere centro insieme ad attività economiche e residenti ha rilanciato Storoni durante l'assemblea - è partito da un'analisi dello stato sulla raccolta differenziata per orientare le scelte, che dovrà prendere in autunno l'Amministrazione e soprattutto per migliorare, ciò che ancora non va». Istanze e richieste: dopo dieci anni dall'introduzione del sistema, appare più che mai necessario un cambio di rotta. Così scrivono Storoni e i consiglieri Nencioni, Trebbi, Matacena nella bozza del documento illustrato. La prima richiesta, ritenuta prioritaria coincide con una parte del progetto già elaborato dai tecnici Multiservizi e condiviso dall'assessorato all'Ambiente nell'inverno scorso, poi in stand-by causa Covid. Il quartiere chiede che il sistema di raccolta porta a porta del rifiuto differenziato debba prevedere dal prossimo autunno orari più stringenti fra esposizione dei contenitori o dei sacchetti fuori dalle abitazioni, condomini e attività in relazione al passaggio dei mezzi. Maggiore attenzione andrebbe riservata all'asse piazza del Popolo, via Rossini, via Branca e piazzale Lazzarini, dove si chiede agli enti di sperimentare la raccolta dei rifiuti in una fascia oraria del primo mattino, anticipando rispetto all'apertura dei negozi, in modo tale da non sovrapporsi alle consegne dei corrieri per la merce.

Foto e segnalazioni

Non sono passate inosservate foto e segnalazioni che residenti e commercianti, soprattutto delle vie secondarie, hanno portato all'attenzione del consiglio del quartiere centro e più volte le stesse segnalazioni sono arrivate al tavolo dell'assessore Morotti. Le isole ecologiche perimetrate del centro le troviamo in piazzale Primo Maggio, via Gavardini, via Borgomozzo, via Piave, via Da Ventura e piazzale Matteotti. Sono riservate ad attività economiche, ristoranti, locali e condomini, che avrebbero l'obbligo di tenerle chiuse e quanto meno pulite e decorose. Per questo il presidente Storoni chiede un incontro con il gestore per sensibilizzare un uso corretto delle isole. Il degrado: ci sono anche vie che, più di altre, che soffrono di degrado, spazzatura abbandonata e una raccolta non corretta nelle modalità. Così porta all'evidenza la minoranza con la consigliera, Serena Boresta. «Via Passeri, all'angolo con il museo Rossini, ma anche la piccola via parallela a piazzale Lazzarini, dove spesso vengono segnalati rifiuti e sporcizia nei pressi di attività di food e ristoranti, sono solo un esempio. Crediamo che si possa fare di più e non solo una modifica di orari e modalità di conferimento, che Multiservizi sta già studiando».

Dove intervenire

Il presidente Storoni e con lui i consiglieri di maggioranza, rilanciano perché siano più numerosi e vengano attivati i cosiddetti ispettori ambientali, che pattugliando il centro, possono sanzionare laddove vedono un'irregolarità o sporcizia a terra. Richiesta anche l'attivazione di telecamere mobili e sistemi di videosorveglianza fissa proprio in quelle isole ecologiche e in quei tratti e vie del centro già segnalate, dove più frequentemente avviene uno scorretto conferimento.

Letizia Francesconi

