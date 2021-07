Nuovi contagi e isolamenti ma i ricoveri precipitano

PESARO Anche a Pesaro il trend dei contagi si distacca ampiamente dal trend dei ricoveri, confermando il valore dei vaccini. Nell'ultima giornata ha superato quota 50 il numero di casi di coronavirus registrati nelle Marche: i positivi nel percorso nuove diagnosi sono 52; in particolare 19 nelle provincia di Ascoli Piceno, dopo il cluster' di variante Delta in una festa a San Benedetto del Tronto, dieci in provincia di Pesaro Urbino, sei nell'Anconetano, sei nella provincia di Macerata, uno nella provincia di Fermo e 10 da fuori regione. Nelle ultime 24 ore, comunica il Servizio Sanità della Regione «testati 2.666 tamponi: 1.132 nel percorso nuove diagnosi (di cui 15 screening con percorso Antigenico) e 1.534 nel percorso guariti (un rapporto positivi testati del 4,6%)». Le persone con sintomi sono sei. I casi comprendono anche contatti in setting domestico (14), contatti stretti di casi positivi (15), in setting lavorativo (3), in ambiente di vita/socialità (4), contatti con provenienza extra-regione (3). Sette casi sono in fase di approfondimento epidemiologico. Nel percorso Screening 15 test antigenici effettuati e nessun positivo rilevato. Un ricoverato in meno per Covid-19 nelle Marche nell'ultima giornata: ora sono otto tra i quali uno in Terapia intensiva (a Marche Nord), sette in reparti non intensivi mentre le Semintensive tornano Covid-free. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Nessun decesso correlato alla pandemia registrato nelle ultime 24ore: il numero di vittime resta 3.038. Intanto gli ospiti di strutture territoriali restano 32 e non ci sono assistiti Covid-positivi nei pronto soccorso. Crescono però i numeri dei contagiati in isolamento domiciliare (1.272; +8) e delle quarantene per contatto con positivi (1.450; +115). I guariti/dimessi salgono a 99.564 (+44). Il totale dei positivi (ricoverati più isolati) sale a 1.272 (+8).

